Người đàn ông 38 tuổi bị cây đè tử vong khi nhờ người đến cưa cây để dọn vườn, danh tính nạn nhân

Trong lúc mọi người đang kéo dây, ông K. bước đến cầm dây thì không may vấp ngã xuống đất, bị cây bạch đàn đè trúng người.

Sự việc một người đàn ông tử vong vì bị cây bạch đàn lớn đè trúng người, xảy ra tại Đồng Nai đã khiến dư luận xót xa.

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ cho hay, nạn nhân trong vụ việc là ông H.V.K. (38 tuổi, trú thôn Thanh Hòa, xã Thiện Hưng, TP Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 10/9, ông K. nhờ một số người quen đến nhà phụ cưa cây, dọn dẹp vườn. Khoảng 9 giờ cùng ngày, ông H.T.Đ. dùng cưa để cưa một cây bạch đàn lớn. Trong khi đó, ông K. cùng 2 người khác dùng dây buộc vào cành nhằm kéo cây ngã về hướng dự kiến.

Tuy nhiên, trong lúc mọi người đang kéo dây, ông K. bước đến cầm dây thì không may vấp ngã xuống đất. Đúng lúc này, cây bạch đàn đang cưa bất ngờ đổ xuống, đè trúng vùng ngực của ông K. Sự việc khiến ông K. tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Tiền Phong)

Trên báo Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Thiện Hưng, TP Đồng Nai xác nhận vụ việc. Sau khi nhận được tin báo, UBND xã Thiện Hưng phối hợp với Công an TP Đồng Nai có mặt tại hiện trường khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó vào sáng 9/9, tại xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa cũng xảy ra một vụ người đàn ông bị cây đè tử vong.

Theo đó, vào khoảng 8 giờ 20 phút ngày 9/9, anh Nguyễn Quang Thọ (43 tuổi, trú thôn Hiền Tây, xã Quảng Bình) đang cưa cây xà cừ thuê trước cửa nhà ông N.Q.H. (ở số nhà 295, tỉnh lộ 511, thôn Hiền Tây, xã Quảng Bình). Thời điểm này, ông Lê Đình T. (1958, trú thôn Mậu Xương, xã Quảng Bình) điều khiển xe máy đi ngang qua bất ngờ bị cây đổ trúng, nằm gục xuống đường. Ông T. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Camera ghi lại diễn biến vụ cây đè chết người ở Thanh Hóa. (Ảnh: Cắt từ clip)

Camera hành trình của một xe ô tô đi qua hiện trường vào thời điểm xảy ra sự việc cho thấy, khi cây được cưa hạ, trên đường vẫn có nhiều phương tiện đang lưu thông. Tại khu vực cũng không có cảnh báo từ xa để ngăn các phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Cơ quan công an sau đó đã triệu tập chủ nhà cùng người cưa cây thuê lên làm việc.