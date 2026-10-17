Người đàn ông 33 tuổi tỉnh lại sau 3 lần ngừng tim gần 1 giờ: Lời kể về những gì nhìn thấy gây sửng sốt

Người đàn ông 33 tuổi tại Tây Ban Nha trải qua biến cố nguy kịch, sau đó kể lại những điều khiến nhiều người kinh ngạc.

Ngày 18/8/2026, tờ Telecinco (Tây Ban Nha) đăng tải cuộc phỏng vấn với Eduardo Muñoz, người từng trải qua một biến cố sức khỏe nghiêm trọng khi mới 33 tuổi. Dù sự việc xảy ra vào tháng 2/2025, câu chuyện tiếp tục thu hút sự chú ý khi anh trực tiếp chia sẻ về quá trình cấp cứu và những trải nghiệm khó giải thích trong lúc mất ý thức.

Trước đó, Eduardo có cuộc sống tương đối bình thường và yêu thích thể thao, đặc biệt là quần vợt. Anh không ngờ một buổi tập luyện quen thuộc lại trở thành khởi đầu cho sự kiện khiến gia đình từng phải chuẩn bị tinh thần trước khả năng mất đi người thân.

Eduardo Muñoz, người đàn ông 33 tuổi tại Tây Ban Nha, từng trải qua biến cố tim mạch nghiêm trọng vào tháng 2/2025. (Ảnh: Telecinco)

Người đàn ông 33 tuổi nhiều lần ngừng tim

Theo Telecinco, ngày 3/2/2025, Eduardo trở lại sân quần vợt sau khoảng hai tuần không tập luyện. Trước đó, anh vừa trải qua một đợt mắc COVID-19 và có chuyến du lịch tới Rome. Sáng hôm ấy, Eduardo vẫn cảm thấy khỏe mạnh, ăn sáng nhẹ rồi mang theo chú chó Golondrina với dự định đi dạo sau trận đấu.

Tuy nhiên, trên đường trở về, người đàn ông 33 tuổi bất ngờ cảm thấy đau dữ dội ở ngực, kèm theo tình trạng khó thở. Nhận thấy sức khỏe có dấu hiệu bất thường, anh chuyển hướng đến Bệnh viện Đại học Fuenlabrada để được kiểm tra.

Tại đây, tình trạng của Eduardo nhanh chóng trở nên nghiêm trọng. Theo Antena 3, anh bị nhồi máu cơ tim và rơi vào tình trạng ngừng tim, buộc các nhân viên y tế phải tiến hành hồi sức khẩn cấp. Quá trình cứu chữa kéo dài gần một giờ, trong khi khả năng sống sót của bệnh nhân được đánh giá rất thấp.

Sau khi được hồi sức, Eduardo được chuyển đến Bệnh viện 12 de Octubre để tiếp tục điều trị. Trong hành trình bằng xe cứu thương, anh tiếp tục gặp một cơn ngừng tim khác, khiến đội ngũ y tế phải khẩn trương can thiệp.

Các cuộc phỏng vấn cho biết Eduardo trải qua nhiều lần ngừng tim trong quá trình cấp cứu và vận chuyển. Tuy nhiên, số lần chính xác chưa được các nguồn thống nhất. Telecinco cũng đề cập một khoảng ngừng tim kéo dài 25 phút, trong khi những bản tin khác nói quá trình hồi sức diễn ra khoảng 60–65 phút.

Sau nhiều lần ngừng tim và gần một giờ cấp cứu, Eduardo may mắn được cứu sống dù từng đối mặt với nguy cơ tử vong rất cao. (Ảnh: Telecinco)

Theo lời Eduardo, gia đình được thông báo rằng anh có nguy cơ tử vong rất cao. Ngay cả khi được cứu sống, các bác sĩ cũng lo ngại bệnh nhân có thể chịu tổn thương thần kinh nghiêm trọng do não thiếu oxy.

Thế nhưng, một diễn biến bất ngờ đã xảy ra. Sau quá trình cấp cứu, Eduardo dần tỉnh lại và nhận thấy cha mình đang ngồi bên giường bệnh. Người cha trấn an con trai, nhưng ngay sau đó anh tiếp tục mất ý thức.

Khi tỉnh táo hơn trong phòng hồi sức tích cực, Eduardo hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Anh thậm chí tưởng bản thân vừa gặp tai nạn giao thông nên vội kéo chăn lên kiểm tra hai chân, sau đó thử cử động để chắc chắn chúng vẫn hoạt động bình thường.

Người thân phải nhiều lần giải thích rằng anh vừa trải qua biến cố tim mạch nghiêm trọng. Eduardo kể rằng lúc ấy anh không hiểu vì sao mọi người lại vui mừng đến vậy, trong khi bản thân chỉ cảm thấy đau đớn và mệt mỏi.

Lời kể về những gì đã nhìn thấy

Sau khi hồi phục, Eduardo bắt đầu chia sẻ những trải nghiệm mà anh cho rằng đã xảy ra trong khoảng thời gian mất ý thức. Điều đặc biệt là một số hình ảnh được anh mô tả có liên quan đến những sự kiện diễn ra trong quá trình cấp cứu.

Theo cuộc phỏng vấn với Telecinco ngày 19/8, Eduardo kể rằng mình có cảm giác quan sát từ trên cao một chiếc xe cứu thương đang di chuyển, phía trước và phía sau đều có xe cảnh sát hộ tống.

Sau khi tỉnh lại, anh hỏi người thân liệu đoàn xe đưa mình đến bệnh viện có được cảnh sát hộ tống hay không. Theo lời Eduardo, gia đình xác nhận đúng là có hai xe cảnh sát đi cùng. Anh cho rằng đây là một chi tiết đặc biệt bởi bản thân đã bất tỉnh trong quá trình vận chuyển.

Tuy nhiên, trải nghiệm khiến Eduardo nhớ nhất lại liên quan đến một người thân đã qua đời từ lâu.

Sau khi hồi phục, Eduardo bắt đầu chia sẻ những trải nghiệm mà anh cho rằng đã xảy ra trong khoảng thời gian mất ý thức. (Ảnh: Telecinco)

Anh kể rằng mình xuất hiện trong một không gian giống phòng xét xử, nơi có sự hiện diện của người ông đã mất khoảng 20 năm trước. Tại đây, Eduardo cảm nhận được rằng bản thân chưa thể ở lại vì vẫn còn những việc phải hoàn thành trong cuộc sống.

Người đàn ông mô tả không gian ấy vô cùng yên tĩnh, không có tiếng động và mang lại cảm giác bình yên đặc biệt. Anh cũng cho biết mình không cảm thấy sợ hãi, không muốn rời đi nhưng cũng không có mong muốn mãnh liệt được ở lại.

Theo lời Eduardo, khi được yêu cầu trở về, anh cảm thấy việc quay lại cơ thể vô cùng khó khăn. Khi ấy, người ông dường như truyền cho anh một nguồn năng lượng giống như luồng gió, giúp anh có đủ sức mạnh để tỉnh lại.

Trải nghiệm này khiến người đàn ông thay đổi quan niệm về sự sống và cái chết. Anh khẳng định bản thân không còn sợ cái chết như trước, đồng thời trân trọng hơn thời gian được ở bên gia đình.

Sau biến cố, Eduardo cho biết sức khỏe hồi phục tốt, không chịu di chứng thể chất hoặc tinh thần nghiêm trọng, dù từng gặp vấn đề về trí nhớ trong những tháng đầu. Anh cũng thận trọng hơn khi vận động và luôn mang theo thuốc dự phòng theo hướng dẫn điều trị.

Dù vậy, những hình ảnh về người ông đã mất hay cảm giác quan sát cơ thể từ bên ngoài vẫn là trải nghiệm chủ quan của Eduardo. Hiện chưa có bằng chứng y khoa độc lập chứng minh các hình ảnh ấy thực sự xảy ra bên ngoài ý thức của anh.

Theo Telecinco, Antena 3, Noticias Caracol