Người đàn ông 32 tuổi đi đến hồ nước gần trường đại học, cảnh tượng sau đó khiến nhiều người sợ hãi

Gia Linh
Vụ việc xảy ra tại Malaysia và cảnh sát nước này yêu cầu người dân không nên đưa ra những suy đoán thiếu căn cứ.

Mới đây, một vụ việc thương tâm đã xảy ra tại Malaysia khiến những người chứng kiến không khỏi hoảng sợ. Câu chuyện cũng là lời nhắc nhở nghiêm khắc cho tất cả chúng ta, rằng thận trọng không bao giờ là thừa và việc đuối nước có thể xảy ra với bất cứ ai, kể cả những người trưởng thành và trong những tình huống khó lường nhất.

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, vụ việc mới xảy ra tại khuôn viên ven hồ của Đại học Taylor ở Subang Jaya, Selangor, vào thứ Ba, 26 tháng 5 vừa qua. Một người đàn ông đã bất ngờ rơi xuống hồ vào khoảng 4 giờ chiều. Các nhân chứng nhìn thấy người đàn ông rơi xuống hồ đã ngay lập tức báo cho Sở Cứu hỏa và Cứu hộ (JBPM), dẫn đến một chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ tại hiện trường.

Hiện trường thương tâm khi người đàn ông bị đuối nước do rơi xuống hồ.

Tuy nhiên, sau khi nạn nhân được đưa lên bờ thì người đàn ông 32 tuổi này đã tử vong. Nhiều người cho biết họ không hiểu nếu chỉ đi dạo bình thường thì tại sao người đàn ông lại có thể rơi xuống hồ và cho rằng có lẽ người đàn ông đã cố tình tự sát.

Trong khi đó, một số khác thì nghĩ rằng có lẽ người đàn ông bị trượt chân nên mới có kết cục thương tâm như vậy.

Người đàn ông đã tử vong khi được đưa lên bờ.

Trưởng cảnh sát quận Subang Jaya, Phó Ủy viên Wan Azlan Wan Mamat cho biết điều tra sơ bộ không tìm thấy dấu hiệu phạm tội, và vụ việc đã được phân loại là báo cáo tử vong đột ngột (SDR), theo báo cáo của China Press. Ông nói thêm rằng các nhà chức trách vẫn đang nỗ lực xác nhận danh tính đầy đủ của nạn nhân. Nạn nhân không có liên hệ gì với trường đại học.

Trong khi đó, Đại học Taylor đã làm rõ rằng cá nhân liên quan không có liên hệ gì với trường. Trong một tuyên bố được đưa ra tối 26/5, trường đại học cho biết vụ việc liên quan đến một người dân thường gần hồ trong khu vực khuôn viên Lakeside của trường, và xác nhận rằng người thiệt mạng không phải là sinh viên hay nhân viên của trường.

Trường cũng cho biết đang hợp tác với các nhà chức trách và hỗ trợ các thành viên cộng đồng trường bị ảnh hưởng bởi vụ việc. Đồng thời, công chúng được kêu gọi không lan truyền thông tin, hình ảnh hoặc video chưa được xác minh cũng như không đưa ra những lời đồn đoán thiếu căn cứ liên quan đến vụ việc trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Gia Linh (Theo World Of Buzz)

