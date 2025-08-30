Người dân ôm chầm Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu và các nghệ sĩ

Rapper Đen chụp ảnh cùng người dân 2 bên đường. "Tôi và tất cả những người có mặt ở đây có chung niềm vinh dự lớn lao, kỷ niệm đẹp không bao giờ quên trong đời. Tôi không thể tưởng tượng được cảnh bước ra đường phố, gặp mọi người và nghe những tiếng hò reo", anh nói với PV Tiền Phong. Đen cũng tham gia chương trình viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà thờ 67 tổ chức sáng 26/8 cùng 200 đại biểu khối văn hóa - thể thao.