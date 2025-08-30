VIDEO: Dàn nghệ sĩ chụp hình, trò chuyện với người dân trước giờ diễu hành.
Người dân ôm chầm Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu và các nghệ sĩ
Hà Trang - Ngọc Ánh |
Nhiều nghệ sĩ như Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu, Mai Thu Huyền, Thanh Sơn có mặt ở phố Quán Thánh lúc 3h sáng, sau đó tập luyện diễu hành để tiến về Quảng trường Ba Đình lúc 8h. Người dân có mặt ở khu vực Cửa Bắc, Quán Thánh liên tục hét tên, ôm chầm các nghệ sĩ.
