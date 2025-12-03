HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Người dân ở Đà Nẵng và 2 tỉnh, thành phố dưới đây đặc biệt chú ý

Duy Anh |

Cơ quan khí tượng vừa phát cảnh báo về nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Gia Lai.

Theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quốc gia, trong 6 giờ qua, khu vực các tỉnh/thành phố Huế, Đà Đẵng và Gia Lai đã có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Dự báo, trong vài giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm gây nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường dưới đây:

Người dân ở Đà Nẵng và 2 tỉnh, thành phố dưới đây đặc biệt chú ý - Ảnh 1.

Người dân ở Đà Nẵng và 2 tỉnh, thành phố dưới đây đặc biệt chú ý - Ảnh 2.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá tại các khu vực (Ảnh: Trung tâm khí tượng thuỷ văn).

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

