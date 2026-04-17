Người dân ngồi chật kín nhà văn hóa nghe thông tin giá đền bù đất tại siêu dự án Olympic 925.000 tỷ đồng có quy mô lớn nhất lịch sử Vingroup

Hơn 600 người dân thôn Đan Nhiễm tham dự hội nghị.

Theo thông tin TTTĐT xã Thường Tín - Hà Nội, chiều 15/4, tại nhà văn hóa thôn Đan Nhiễm, UBND xã Thường Tín tổ chức hội nghị triển khai chủ trương thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic trên địa bàn xã Thường Tín cho đại diện hơn 600 hộ gia đình, cá nhân ở thôn Đan Nhiễm.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Thường Tín Đặng Văn Thành đã thông qua đơn giá bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và các văn bản quy định về giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân áp dụng năm 2026.

Đại diện các hộ gia đình đều bày tỏ sự đồng thuận, nhất trí và đồng tình cao về chủ trương thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Khu đô thị thể thao Olympic trên địa bàn xã.

Tại hội nghị, người dân đề xuất nghiên cứu nâng mức tiền bồi thường thu hồi đất.

Bên cạnh đó, một số ý kiến bày tỏ tâm tư, nguyện vọng đề xuất với các cấp, ngành có liên quan, như: Đề nghị nhà nước nghiên cứu nâng mức tiền bồi thường thu hồi đất... Đối với diện tích đất ở bị thu hồi, đề nghị nhà nước bố trí nơi tái định cư; đề nghị giữ lại nguyên trạng khu nghĩa trang của thôn.

Cùng với đó, người dân kiến nghị có cơ chế ưu đãi cho nhân dân bị thu hồi đất được mua nhà ở tại khu đô thị; hỗ trợ tạo việc làm và chuyển đổi nghề cho người dân sau khi bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp.

Tại hội nghị, Phó chủ tịch Thường trực UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản tiếp thu toàn bộ ý kiến, đề xuất của bà con nhân dân để tổng hợp chuyển đến cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định.

Phó chủ tịch Thường trực UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản cho biết thêm, hiện nay trên địa bàn xã cùng với dự án Khu đô thị thể thao Olympic, Trung ương và thành phố Hà Nội đã, đang triển khai nhiều dự án trọng điểm, tạo điểm nhấn và bước đột phá về hạ tầng đô thị, như: Dự án trục không gian Quốc lộ 1A; Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam; Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; Dự án trục cảnh quan sông Nhuệ, sông Tô Lịch…

Cùng với đó là hàng loạt các dự án khu đô thị được xây dựng tại trung tâm xã, tạo bệ phóng để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô và địa phương.

Để thực hiện chỉ đạo của cấp trên, trong tháng 6/2026, Thường Tín sẽ hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Phó chủ tịch Thường trực UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản mong rằng bà con nhân dân tiếp tục ủng hộ và đồng thuận để sớm xây dựng phương án chi trả, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao đất cho đơn vị nhà thầu thi công dự án theo đúng tiến độ.

Phó chủ tịch Thường trực UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản khẳng định, quá trình thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, UBND xã luôn bám sát những quy định của pháp luật hiện hành và áp dụng các quyết định của UBND thành phố Hà Nội, với phương châm bảo vệ quyền và lợi ích cao nhất cho người dân khi nhà nước thu hồi đất. Toàn bộ quá trình bồi thường thu hồi đất, giải phóng mặt bằng được thực hiện công khai, minh bạch, đều có sự giám sát của người dân.

Trước đó, ngày 1/4, tại nhà văn hóa thôn Liễu Ngoại, UBND xã Thường Tín cũng đã tổ chức hội nghị triển khai chủ trương thu hồi đất thực hiện dự án Đầu tư xây dụng Khu đô thị thể thao Olympic trên địa bàn liên quan đến gần 200 hộ gia đình, cá nhân ở thôn Liễu Ngoại.﻿