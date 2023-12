Người dân Mỹ, Nga và Ukraine vật lộn trong bão tuyết

Các nhân viên cứu hộ cố gắng đẩy một chiếc ô tô mắc kẹt trong tuyết trên đường cao tốc vùng Odesa ở Ukraine ngày 27/11/2023. Ảnh: AP

Theo Washingtonpost, tại Mỹ, trận bão tuyết đầu tiên do hiệu ứng hồ (không khí lạnh hơn đáng kể so với bề mặt nước tạo ra các đám mây, mưa và tuyết ở khu vực Ngũ Đại Hồ ở Mỹ) đã đổ bộ vào phía Tây bang New York, mang theo những lớp tuyết tích tụ dày đặc có thể cao hơn 76cm tại các điểm. Tuyết dày cũng đã rơi ở phía Bắc Michigan, Đông Bắc Ohio và Tây Bắc Pennsylvania khi không khí lạnh thổi qua Ngũ Đại Hồ.



Ở phía Tây New York, sấm sét kèm theo tuyết rơi với tốc độ lên tới hơn 7cm/giờ, gây ra tình trạng mất điện dọc theo các đoạn của Xa lộ Liên tiểu bang 90, 86 và 81. Nhiều vụ tai nạn liên quan đến tuyết đã được báo cáo vào sáng 28/11. Tuyết rơi dày chủ yếu vẫn còn ở phía Nam và phía Bắc Buffalo, nơi đã bị tê liệt bởi hai trận bão tuyết cực đoan khoảng một năm trước.

Tại Ohio vào sáng sớm 28/11, tuyết rơi dày đã gây ra một vụ va chạm của 13 phương tiện giao thông ở khu vực cách Cleveland khoảng hơn 30km về phía Nam. Xung quanh Cleveland bị tuyết bao phủ cũng khiến các trường học phải đóng cửa .

Xa hơn về phía Tây, ngày 27/11, thành phố Sault Ste. Marie, bang Michigan ghi nhận lượng tuyết dày đến gần 30cm, đạt mức kỷ lục ngày có lượng tuyết rơi nhiều thứ tư trong lịch sử (được ghi nhận từ năm 1888).

Tình trạng thời tiết tương tự cũng đã gây nên những cơn bão tuyết đến tận vùng Trung Đại Tây Dương, làm giảm tầm nhìn đột ngột ở Tây Virginia và tây Maryland. Một số cơn lốc thậm chí còn lan tới tận bờ biển.

Dự kiến tuyết sẽ tan vào đầu tuần tới khi nhiệt độ dần tăng lên và thời tiết có xu hướng ấm hơn.

Tuyết phủ kín Thung lũng Canaan ở Tây Virginia (Mỹ) hôm 28/11. Ảnh: Washington Post

Cũng trong tuần qua, tại Nga và Ukraine, ít nhất 14 người thiệt mạng do điều kiện thời tiết khắc nghiệt khi bão tuyết tấn công nhiều khu vực hai nước này, khiến hàng trăm, hàng nghìn hộ gia đình mất điện. Đây cũng là thời điểm hàng nghìn binh sĩ Nga và Ukraine đang giao tranh dữ dội ở khu vực phía đông gần Biển Đen.



Bộ trưởng bộ Nội vụ Ukraine- cho biết, có ít nhất 10 người thiệt mạng và gần 1.500 thị trấn và làng mạc bị mất điện sau khi bão đổ tuyết dày ở một số nơi. Các trường học được lệnh đóng cửa, trong khi giao thông bị đình trệ trên 10 tuyến đường cao tốc.

Tại thành phố Odesa, miền Nam Ukraine, giới chức địa phương cho hay đã giải cứu khoảng 1.600 người bị mắc kẹt do tuyết rơi dày. Trước đó một ngày, Thị trưởng thành phố Odesa đã yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài, đồng thời thông báo nguồn cung nước sạch buộc phải tạm dừng do mất điện.

Thống đốc Oleh Kiper cho biết gần 2.500 người đã được cứu sau trận bão tuyết ở Odesa. Ông thông báo trên Telegram rằng khoảng 849 phương tiện đã được cứu hộ, bao gồm 24 xe buýt và 17 xe cứu thương, đồng thời cho biết thêm rằng tất cả những người bị mắc kẹt do tuyết kể từ khi bắt đầu bão tuyết hiện đều đã được giải cứu.

Chính quyền cũng thông báo Dagestan, Krasnodar và Rostov cũng như các lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng là Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhzhia và Crimea đã phải vật lộn với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Nhân viên cứu hộ giải cứu chiếc xe buýt chở khách bị mắc kẹt trên đường trong trận bão tuyết lớn ở vùng Odesa (Ukraine). Ảnh: Reuters

Các nhà khí tượng học ở Odesa (Ukraine) cho biết đây lượng tuyết rơi lớn nhất trong 5 năm qua. Ảnh: Getty Images

Theo Bộ trưởng Năng lượng Nga - Nikolay Shulginov, ít nhất 1,9 triệu người bị ảnh hưởng do cắt điện bởi bão tuyết tại đây. Ngoài ra, tại Moskva, đợt tuyết rơi dày đầu tiên cũng khiến thủ đô nước Nga hứng chịu "bão tuyết đen" – hiện tượng xảy ra khi bông tuyết bay gần như song song với mặt đất, giảm tầm quan sát chỉ còn khoảng 100 m.



Đợt tuyết rơi này bắt đầu từ ngày 26/11 rồi tăng cường độ trong đêm. Trung tâm thời tiết cho biết lượng tuyết rơi đã tương đương với 35% trung bình tháng. Dự báo đợt tuyết rơi dày này sẽ kéo dài đến ngày 28/11. Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nga - ông Roman Vilfand - cảnh báo rằng đây sẽ là một trong những đợt tuyết rơi mạnh nhất từng xảy ra trong tháng 11.