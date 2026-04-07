Người dân lưu ý: EVNHANOI phát thông báo quan trọng tới khách hàng sử dụng điện

Phương Anh |

Khuyến cáo này được đưa ra trong bối cảnh khu vực miền Bắc sắp bước vào cao điểm mùa hè, khi nhu cầu tiêu thụ điện tăng mạnh.

Trước dự báo nhu cầu tiêu thụ điện tăng mạnh trong mùa nắng nóng năm nay, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội khuyến nghị người dân và doanh nghiệp nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả nhằm giảm áp lực lên hệ thống điện.

Việc tiết kiệm điện cần bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong thói quen sinh hoạt hằng ngày. Duy trì cách sử dụng điện hợp lý không chỉ giúp giảm chi phí mà còn góp phần hạn chế nguy cơ quá tải, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.

Ảnh minh hoạ

Những hành động đơn giản như tắt thiết bị khi không sử dụng, hạn chế dùng điện vào giờ cao điểm hay chủ động sắp xếp thời gian vận hành các thiết bị công suất lớn đều có thể tạo ra khác biệt rõ rệt. Khi được thực hiện đều đặn, những thay đổi này sẽ mang lại hiệu quả lâu dài, góp phần hướng tới việc sử dụng năng lượng bền vững hơn.

Bên cạnh đó, EVNHANOI khuyến nghị khách hàng theo dõi mức tiêu thụ điện thông qua các ứng dụng chăm sóc khách hàng để chủ động điều chỉnh hành vi sử dụng.

Đối với nhóm khách hàng tiêu thụ điện lớn, chương trình điều chỉnh phụ tải (DR) tiếp tục được triển khai nhằm giảm công suất vào giờ cao điểm, qua đó giảm áp lực cho hệ thống điện. Đồng thời, đơn vị này cũng phối hợp với các doanh nghiệp, khu công nghiệp để xây dựng phương án điều chỉnh hoạt động sản xuất phù hợp với điều kiện vận hành thực tế.

Ngoài ra, người dân và doanh nghiệp được khuyến nghị cân nhắc lắp đặt điện mặt trời mái nhà nhằm bổ sung nguồn điện tại chỗ, giảm phụ thuộc vào lưới điện quốc gia trong các thời điểm cao điểm.

Theo nhận định của các chuyên gia, nắng nóng năm 2026 tại Việt Nam có xu hướng xuất hiện sớm, kéo dài và cường độ cao hơn so với trung bình nhiều năm, tiềm ẩn nhiều yếu tố cực đoan.

Dữ liệu từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy, từ đầu mùa đông đến hết tháng 2, miền Bắc ghi nhận khoảng 13 đợt không khí lạnh, song phần lớn có cường độ yếu và thời gian ngắn, khiến nền nhiệt trung bình cao hơn so với nhiều năm.

Thống kê trong ba tháng chính đông (12/2025–2/2026) cũng cho thấy nhiệt độ trung bình tại nhiều khu vực cao hơn mức trung bình nhiều năm khoảng 0,1–2 độ C, phản ánh xu hướng thời tiết ấm lên rõ rệt.

(Tổng hợp)

