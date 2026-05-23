Người dân lưu ngay 3 cách kiểm tra nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế!

Trước tình trạng nhiều người dân lo ngại bị tạm hoãn xuất cảnh do còn nghĩa vụ thuế chưa hoàn thành, Thuế TP Hà Nội đã hướng dẫn cụ thể các cách để người nộp thuế chủ động tra cứu tình trạng nợ thuế và kiểm tra khả năng bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Theo hướng dẫn, người nộp thuế có thể thực hiện tra cứu thông tin theo 3 cách.

Tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế

Người dân truy cập website Cục Thuế, vào mục “Dịch vụ công”, chọn “Công khai thông tin người nộp thuế”, sau đó chọn “Người nộp thuế có thông báo về xuất cảnh”.

Sau khi nhập mã số thuế cá nhân và nhấn “Tra cứu”, hệ thống sẽ hiển thị thông tin liên quan đến tình trạng nợ thuế cũng như khả năng bị tạm hoãn xuất cảnh.

Kiểm tra qua ứng dụng eTax Mobile

Người nộp thuế cũng có thể tải và sử dụng eTax Mobile để theo dõi nghĩa vụ thuế.

Sau khi đăng nhập bằng mã số thuế và mật khẩu, người dùng vào mục “Nghĩa vụ thuế” để kiểm tra chi tiết các khoản còn nợ.

Theo cơ quan thuế, ứng dụng này giúp người dân chủ động theo dõi tình trạng thuế trực tuyến, đồng thời nhận các cảnh báo hoặc thông báo điện tử từ cơ quan quản lý thuế.

Liên hệ trực tiếp cơ quan thuế quản lý

Ngoài hình thức trực tuyến, người dân có thể đến chi cục thuế nơi đăng ký kinh doanh hoặc nơi cư trú để được cán bộ thuế hỗ trợ tra cứu trực tiếp bằng mã số thuế.

Thuế TP Hà Nội cũng cho biết, trường hợp người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì cơ quan quản lý thuế sẽ ban hành ngay thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh gửi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Sau khi tiếp nhận thông báo từ cơ quan thuế, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh sẽ thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh trong vòng 24 giờ.

Trước đó, tại họp báo chuyên đề về những nội dung liên quan đến quy định tạm hoãn xuất cảnh, ông Nguyễn Đức Huy - Phó Trưởng ban Nghiệp vụ thuế (Cục Thuế) cho biết việc triển khai biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 và tiếp tục được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 56/2024/QH15.

Ngày 28/2/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49 quy định ngưỡng áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với từng nhóm đối tượng.

Theo đó, có 4 nhóm thuộc diện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Thứ nhất là cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh bị cưỡng chế nợ thuế, có số tiền nợ trên 50 triệu đồng và quá hạn nộp trên 120 ngày.

Thứ hai là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị cưỡng chế nợ thuế, có số tiền nợ trên 500 triệu đồng và quá hạn trên 120 ngày.

Thứ ba là cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, có số tiền nợ quá hạn và sau 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Thứ tư là người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài trước khi xuất cảnh khỏi Việt Nam chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Ông Nguyễn Đức Huy cho biết hiện việc truyền nhận thông báo giữa cơ quan thuế và cơ quan xuất nhập cảnh đã được thực hiện theo thời gian thực. Tuy nhiên, ngành thuế đang tiếp tục nâng cấp hệ thống nhằm rút ngắn thời gian cập nhật nghĩa vụ thuế và xử lý gỡ cưỡng chế.

Đáng chú ý, theo ông Huy, theo Nghị định 49 hiện hành, người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký thì chỉ cần phát sinh nợ thuế là đã thuộc diện xem xét tạm hoãn xuất cảnh.

Tuy nhiên, qua rà soát, cơ quan thuế nhận thấy hơn 50% người nộp thuế ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đăng ký có số nợ dưới 1 triệu đồng, chỉ chiếm khoảng 0,2% tổng số nợ thuế.

Do đó, trong dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 108, cơ quan thuế đề xuất áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã không hoạt động tại địa chỉ đăng ký mà còn nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên và quá 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo.

Theo ông Huy, việc bổ sung ngưỡng 1 triệu đồng nhằm loại trừ các trường hợp nợ rất nhỏ hoặc phát sinh do sai sót kỹ thuật, chậm cập nhật dữ liệu vì nguyên nhân khách quan, đồng thời bảo đảm nguyên tắc tương xứng giữa mức độ vi phạm và biện pháp quản lý.