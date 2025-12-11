Người dân khu 'đất kim cương' cạnh hồ Hoàn Kiếm nhận tiền đền bù dự án quảng trường

Ông Trần Văn Trung, cư trú tại phố Lý Thái Tổ, cho biết gia đình ông hoàn toàn đồng thuận với chủ trương và chính sách của Nhà nước. “Tôi nhất trí với phương án đền bù, gồm đất tái định cư và phần hỗ trợ bằng tiền mặt theo quy định. Thời gian qua, Ban quản lý dự án phường Hoàn Kiếm đã giải đáp đầy đủ các thắc mắc, nên các hộ dân đều thống nhất cao. Gia đình tôi gắn bó với khu đất qua nhiều thế hệ nên khi rời đi cũng có chút tiếc nuối; tuy vậy, phương án đền bù đáp ứng mong muốn của chúng tôi, vì vậy tôi hoàn toàn ủng hộ,” ông Trung chia sẻ.