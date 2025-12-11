HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người dân khu 'đất kim cương' cạnh hồ Hoàn Kiếm nhận tiền đền bù dự án quảng trường

Nam Giang |

Hôm nay (10/12), UBND phường Hoàn Kiếm tiếp tục chi trả đợt 2 cho 12 hộ dân thuộc diện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

VIDEO: Người dân ở ‘đất kim cương’ cạnh hồ Hoàn Kiếm nhận tiền bồi thường làm quảng trường phía Đông.

Sáng nay (10/12), tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, UBND phường Hoàn Kiếm đã tiến hành chi trả tiền đợt 2 cho người dân thuộc diện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - công viên khu vực TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Danh sách chi trả trong sáng nay gồm 12 hộ dân trên phố Lý Thái Tổ.

Người dân thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm hoàn thiện hồ sơ để nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Cán bộ phường, nhân viên ngân hàng hướng dẫn người dân làm thủ tục nhận bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Ông Nguyễn Văn Hải, sống tại 24 Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) là một trong những hộ dân nhận tiền đền bù đợt hai để triển khai dự án. "Hôm nay tôi đã đến ngân hàng để làm thủ tục nhận đền bù, hỗ trợ của dự án. Được các thành viên trong BQL dự án phường Hoàn Kiếm và nhân viên ngân hàng hướng dẫn tận tình nên việc làm thủ tục diễn ra rất chuẩn chỉ, minh bạch và rõ ràng. Ngay từ đầu, việc kiểm đếm, đo đạc được thực hiện minh bạch nên mọi thứ diễn ra thuận lợi và tôi rất ủng hộ.", ông Hải cho biết.

Ông Nguyễn Văn Hải nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư sau khi hoàn tất thủ tục. Ông cũng cho biết sẽ dùng số tiền để xây nhà tại khu đất tái định cư, ổn định lại cuộc sống cho gia đình.

Ông Trần Văn Trung, cư trú tại phố Lý Thái Tổ, cho biết gia đình ông hoàn toàn đồng thuận với chủ trương và chính sách của Nhà nước. “Tôi nhất trí với phương án đền bù, gồm đất tái định cư và phần hỗ trợ bằng tiền mặt theo quy định. Thời gian qua, Ban quản lý dự án phường Hoàn Kiếm đã giải đáp đầy đủ các thắc mắc, nên các hộ dân đều thống nhất cao. Gia đình tôi gắn bó với khu đất qua nhiều thế hệ nên khi rời đi cũng có chút tiếc nuối; tuy vậy, phương án đền bù đáp ứng mong muốn của chúng tôi, vì vậy tôi hoàn toàn ủng hộ,” ông Trung chia sẻ.

Ông Trung bàn giao lại sổ đỏ cho cán bộ phường Hoàn Kiếm sau khi làm xong thủ tục nhận tiền hỗ trợ tái định cư.

Cụ Nguyễn Thị Tường Vân (84 tuổi), ở phố Lý Thái Tổ đến làm thủ tục liên quan để nhận tiền chi trả bồi thường.

Sau khi làm xong thủ tục, cụ Vân bàn giao lại sổ đỏ cho cán bộ phường Hoàn Kiếm.

Người dân nhận tiền bồi thường hỗ trợ thuộc dự án quảng trường cạnh Hồ Gươm.

Theo thông tin từ phường Hoàn Kiếm, Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường – công viên khu vực TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm là dự án trọng điểm nhằm kiến tạo không gian sinh hoạt cộng đồng gắn với cảnh quan, văn hóa và giao thông đô thị tại trung tâm Thủ đô.

Theo kế hoạch, dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 2,14 ha, nằm trong phạm vi từ đường Đinh Tiên Hoàng đến phố Lý Thái Tổ, phía Nam giáp Trần Nguyên Hãn và phía Bắc giáp khu dân cư hiện hữu. Mục tiêu chính là giải phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư, đồng thời hình thành quảng trường kết nối với mảng xanh phía Đông hồ, tạo điểm nhấn cho các hoạt động nghệ thuật, triển lãm và sự kiện văn hóa. Không gian công cộng này cũng được định hướng đồng bộ với mạng lưới đường sắt đô thị, đặc biệt là ga C9 tuyến metro số 2, giúp tăng khả năng tiếp cận bằng phương tiện công cộng và giảm áp lực giao thông cá nhân.

Dự án chia thành hai giai đoạn. Ở giai đoạn một, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 59 chủ sử dụng đất sẽ được triển khai, song song với việc quy hoạch quảng trường, trồng cây xanh, lát đá, bố trí bãi đỗ xe, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng, wifi và camera an ninh. Một số công trình kiến trúc có giá trị như tòa nhà Sở Văn hóa Thể thao, Viện Văn học sẽ được giữ lại và chỉnh trang; các công trình của ngành điện sẽ được nghiên cứu xử lý ở giai đoạn sau. Giai đoạn hai tập trung vào phát triển không gian ngầm với khoảng ba tầng hầm, kết nối trực tiếp ga C9 và định hướng đa chức năng: văn hóa, dịch vụ, thương mại kết hợp hạ tầng đô thị.

Vụ nam sinh lớp 12 bị đánh tử vong ở quán bi-a: Bất ngờ quan hệ giữa nghi phạm và nạn nhân
Tags

hà nội

báo Tiền Phong

Hồ Gươm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại