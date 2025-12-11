VIDEO: Người dân ở ‘đất kim cương’ cạnh hồ Hoàn Kiếm nhận tiền bồi thường làm quảng trường phía Đông.
Người dân khu 'đất kim cương' cạnh hồ Hoàn Kiếm nhận tiền đền bù dự án quảng trường
Nam Giang |
Hôm nay (10/12), UBND phường Hoàn Kiếm tiếp tục chi trả đợt 2 cho 12 hộ dân thuộc diện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm.
