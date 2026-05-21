Người dân khóa tài khoản ngân hàng ngay nếu nhận được tin nhắn này trên Facebook, Zalo

Qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng và từ các nguồn tin báo tố giác tội phạm, Công an TP Huế nhận định các đối tượng lừa đảo đang triệt để lợi dụng tâm lý nhẹ dạ, cả tin của một số bộ phận người dân để thực hiện hành vi phạm tội.

Để tạo lòng tin, chúng thường mạo danh các thương hiệu lớn, ngân hàng hoặc hệ thống siêu thị uy tín, sử dụng SIM rác, tài khoản mạng xã hội ảo (Facebook, Zalo, Telegram...) hoặc email để gửi hàng loạt tin nhắn với nội dung thông báo nạn nhân đã may mắn trúng thưởng các phần quà có giá trị cao (như xe máy, điện thoại, tiền mặt...), hoặc được nhận các gói khuyến mãi đặc biệt.

Để "nhận thưởng", các đối tượng yêu cầu nạn nhân truy cập vào một đường dẫn (link) đính kèm trong tin nhắn. Thực chất, đây là các trang web giả mạo do đối tượng lập trình, thiết kế tinh vi với giao diện giống hệt trang web chính thống.

Khi người dân thiếu cảnh giác, thực hiện thao tác đăng nhập và cung cấp các thông tin cá nhân như: họ tên, số CCCD, tài khoản ngân hàng, mật khẩu đăng nhập, và đặc biệt là mã xác thực OTP. Từ những thông tin khai thác được, tội phạm mạng tiến hành chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội của nạn nhân và thực hiện các lệnh chuyển tiền sang tài khoản rác để tẩu tán, chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Trước những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, cơ quan Công an khuyến cáo quần chúng nhân dân:

Tuyệt đối không truy cập vào các đường link lạ, không rõ nguồn gốc.

Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào qua điện thoại hoặc trên các trang web không chính thống.

Cần nhớ rằng, không có bất kỳ cơ quan, doanh nghiệp chính thống nào yêu cầu khách hàng phải cung cấp mật khẩu hoặc mã OTP để nhận thưởng.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ lừa đảo, người dân cần lập tức dừng mọi giao dịch, liên hệ ngay với ngân hàng để khóa tài khoản và khẩn trương trình báo cơ quan Công an gần nhất để kịp thời đấu tranh, phong tỏa dòng tiền và xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.