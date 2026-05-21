Tất cả người dân chuẩn bị sinh con chú ý quy định miễn phí từ 1/1/2027

Thái Hà
|

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định 168/2026/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 15/5/2026.

Nghị định 168/2026/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 15/5/2026 vừa qua đã quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số.

Theo Điều 9 Nghị định 168/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/1/2027, phụ nữ mang thai được khám và thực hiện các phương pháp sàng lọc trước sinh đối với 4 bệnh cơ bản gồm: Hội chứng Down, hội chứng Edwards, hội chứng Patau và bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh).

Đối với trẻ sơ sinh, Nghị định quy định được khám và thực hiện các phương pháp sàng lọc sơ sinh đối với 5 bệnh cơ bản gồm: suy giáp trạng bẩm sinh, thiếu men G6PD, tăng sản thượng thận bẩm sinh, khiếm thính bẩm sinh và bất thường tim bẩm sinh nặng.

Về mức hỗ trợ tài chính, Điều 10 Nghị định 168/2026/NĐ-CP quy định mức hỗ trợ khám sàng lọc các bệnh bẩm sinh trước sinh được thanh toán theo thực tế nhưng tối đa không vượt quá 900.000 đồng/trường hợp; mức hỗ trợ sàng lọc sơ sinh được thanh toán theo thực tế nhưng tối đa không vượt quá 600.000 đồng/trường hợp. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền phê duyệt giá gói dịch vụ thì thực hiện theo giá gói dịch vụ được phê duyệt.

Nghị định cũng nêu rõ mức hỗ trợ này được chi trả trực tiếp cho cơ sở y tế thu thập mẫu và cơ sở y tế thực hiện kỹ thuật sàng lọc.

Trước thời điểm này, từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 31/12/2026, chính sách sàng lọc được ưu tiên áp dụng miễn phí đối với phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người dân tại thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo.

Cũng theo Điều 12 Nghị định 168/2026/NĐ-CP, kinh phí hỗ trợ khám sàng lọc trước sinh và sơ sinh được bảo đảm từ ngân sách nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035 cho đến khi các bệnh sàng lọc được đưa vào danh mục bệnh được hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình.

