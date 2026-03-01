Người dân Hưng Yên đón tin vui: Sắp có tuyến đường 16.000 tỷ đồng, dài hơn 12km nối phường Phố Hiến – xã Hưng Hà

Ảnh minh họa.

Tại Kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII đã chính thức thông qua Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến đường Phố Hiến - Hưng Hà với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 16.000 tỷ đồng.

Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028. Với tổng vốn trên 16.000 tỷ đồng, dự án thể hiện tham vọng hình thành trục giao thông chiến lược, thay vì chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại đơn thuần. Tuyến đường được định hướng trở thành hành lang phát triển không gian mới, tạo động lực lan tỏa kinh tế - xã hội.

Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ phường Phố Hiến đến xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên dự kiến có tổng chiều dài 12,45km; qua các xã Tiên Lữ, Ngự Thiên, Long Hưng, Tiên La, Hưng Hà. Dự án có quy mô thiết kế bảo đảm yếu tố kỹ thuật đường cấp I đồng bằng, vận tốc thiết kế 120km/h với 8 làn xe, có tính kết nối tương lai và hoạch định được hướng của đường sắt đô thị chạy dọc theo tuyến.

Dọc hai bên tuyến, tỉnh dự kiến quy hoạch các khu đô thị, trung tâm dịch vụ, logistics và khu công nghiệp. Khi hoàn thành, hạ tầng đồng bộ sẽ giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, tối ưu hóa chi phí logistics và nâng cao sức hấp dẫn đầu tư, giúp Hưng Yên củng cố vị thế cạnh tranh trong vùng đồng bằng sông Hồng.

Trước đó, vào tháng 10/2025, địa phương đã khởi công dự án thành phần từ phường Thái Bình đến xã Hưng Hà, kết nối với phường Phố Hiến. Tuyến này có chiều dài khoảng 24,8km với tổng mức đầu tư hơn 4.900 tỷ đồng. Điểm đầu dự án tại nút giao giữa đường vào Khu công nghiệp TBS Sông Trà với Quốc lộ 10, điểm cuối tại đầu cầu vượt sông Luộc.