Vụ tai nạn giao thông tàu hỏa nghiêm trọng xảy ra hồi 6h30 ngày 30/1, tại lối đi tự mở Km92+700 Cống Mỹ, xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Camera an ninh gần đó ghi lại hình ảnh một người phụ nữ điều khiển xe máy đang chuẩn bị băng qua đường sắt. Lúc này tàu khách LP2, số hiệu đầu máy 630 đi theo hướng Hải Phòng - Hà Nội đi tới.

Nhân viên đường sắt đã ra tín hiệu cờ, thổi còi từ xa, một số người dân gần đó cũng hô hoán cảnh báo người phụ nữ. Tuy nhiên, do điều khiển xe máy với vận tốc khá nhanh nên người phụ nữ không xử lý kịp và bị cuốn vào gầm tàu hỏa, sau đó bị hất văng ra đường.

Nạn nhân được xác định là bà P.T.H (SN 1964, trú tại xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng). Hiện, vụ việc được Công an huyện An Dương thụ lý, giải quyết theo quy định.

Kinh hoàng tàu hỏa húc văng xe máy của người phụ nữ