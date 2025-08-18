Người dân Hải Phòng sẽ vui mừng khi biết thông tin này

Mới đây, lãnh đạo TP Hải Phòng đã khảo sát hiện trường và nghe báo cáo về phương án đầu tư tuyến đường tốc độ cao kết nối Đông - Tây TP Hải Phòng (nối QL10 với vành đai 1 TP Hải Dương cũ).

Theo phương án đề xuất, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tốc độ cao kết nối Đông - Tây TP Hải Phòng có chiều dài 23,5 km. Quy mô mặt cắt ngang nền đường 68 m. Khái toán chi phí đầu tư 19.129 tỷ đồng.

Tuyến đường dự kiến đi qua các xã, phường: Nam Đồng, Ái Quốc, Hà Tây, Thanh Hà, Hà Bắc, Hà Nam, Kim Thành, An Phong, An Dương.

Điểm đầu tại nút giao giữa đường Vành đai I thành phố Hải Dương cũ; điểm cuối tuyến tại nút giao quốc lộ 10 với đường Nguyễn Trường Tộ.

Bản đồ hướng tuyến đường tốc độ cao kết nối Đông - Tây TP Hải Phòng.

Hình thức đầu tư: đối tác công tư (PPP), theo hình thức hợp đồng BT bằng 100% vốn huy động của nhà đầu tư/hoặc kết hợp ngân sách để hấp dẫn thu hút nhà đầu tư.

Sau khi khảo sát tại hiện trường và họp nghe ý kiến trao đổi của đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, lãnh đạo TP nhấn mạnh: dự án tuyến đường tốc độ cao kết nối Đông - Tây thành phố Hải Phòng hết sức cần thiết, góp phần hình thành trục giao thông liên kết 2 trung tâm đô thị thành phố Hải Dương cũ và thành phố Hải Phòng.

Lãnh đạo TP Hải Phòng đi khảo sát hiện trường. (Ảnh: Báo Hải Phòng)

Khi đưa vào khai thác, tuyến đường rút ngắn thời gian di chuyển, phát huy lợi thế khai thác quỹ đất, tạo không gian phát triển kinh tế - xã hội của thành phố sau hợp nhất.

Ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cơ bản thống nhất phương án hướng tuyến và quy mô đầu tư mặt cắt ngang đường 68 m. Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án theo hướng khả thi nhất.

Đối với phương án đầu tư giao Sở Tài chính và các ngành tính toán kỹ lưỡng theo từng phương thức: đầu tư công; BT hay vay vốn ODA trên cơ sở làm rõ các nội dung như: thời gian đầu tư, nguồn vốn, quỹ đất tạo ra sau khi xây dựng tuyến đường.

Ông Lê Anh Quân giao Sở Xây dựng khẩn trương rà soát các quy hoạch liên quan để phục vụ triển khai dự án. Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Chậm nhất đến ngày 21/8, các sở, ngành gửi phương án về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND thành phố. Đồng thời, các Ban Quản lý dự án thành phố tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án báo cáo UBND thành phố sớm nhất.



