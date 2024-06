Người dân đua nhau dựng rạp, mở quán gần nhà rồi tung tin ông Thích Minh Tuệ xuất hiện, hàng trăm người đổ về túc trực nhiều ngày

Thời gian vừa qua, ông Lê Anh Tú, người được biết đến là "sư Thích Minh Tuệ" đã tìm nơi bí mật để ẩn tu sau khi bị hàng trăm người dân từ nhiều tỉnh thành tìm về Gia Lai để quay phim, chụp hình và gặp trực tiếp.

Dù nhiều lần trước đó, ông Thích Minh Tuệ bày tỏ mong muốn mọi người trở về làm công việc của mình, đừng quay phim, chụp hình nữa để có thể được yên tĩnh tu hành theo hạnh đầu đà. Thế nhưng, số lượng người tìm về Gia Lai ngày một đông, thậm chí còn tìm đến tận gia đình cha mẹ ông Thích Minh Tuệ để quay phim chụp ảnh.

Nhiều người dân dựng rạp, mở quán bán nước, bán đồ ăn gần nhà và công ty của anh trai ông Thích Minh Tuệ sau khi thông tin ông xuất hiện đi khất thực được lan truyền

Sau những ồn ào gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn giao thông trên địa bàn và nhiều người tìm đến làm phiền việc tu tập, vài ngày trở lại đây ông Thích Minh Tuệ đã tìm đến nơi bí mật, rất ít người biết để ẩn tu.

Thế nhưng đến sáng 20/6, trên MXH lan truyền thông tin cho rằng sáng sớm nay ông Thích Minh Tuệ sẽ xuất hiện để tiếp tục bộ hành, khất thực ở tỉnh Gia Lai. Trước thông tin gây xôn xao nói trên, từ sáng sớm đã có rất nhiều người dân từ khắp các nơi tập trung về khu vực gần nhà gia đình ông và quanh cổng công ty cà phê của anh trai ông Thích Minh Tuệ.

Dù thời tiết nóng bức, nhưng nhiều người vẫn kiên nhẫn ngồi chờ, mong có cơ hội hữu duyên được gặp trực tiếp và đảnh lễ với ông Thích Minh Tuệ.

Tranh thủ cơ hội này, nhiều người dân đã dựng rạp và mở quán bán nước, đồ ăn dọc hai bên đường để phục vụ nhu cầu của những người dân trong lúc chờ đợi gặp ông Thích Minh Tuệ. Dù đã sang trưa và không thấy ông Thích Minh Tuệ xuất hiện, nhưng hàng trăm người dân vẫn ngồi bên trong rạp kiên nhẫn chờ đợi.

Ông Thích Minh Tuệ đi khất thực tại Gia Lai trước đó

Một người phụ nữ đến từ Biển Hồ (thành phố Pleiku) cũng tìm đến huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, "Nghe tin ông Thích Minh Tuệ đi khất thực nên tôi tìm đến đây". Thậm chí, nhiều người dân đã túc trực tại khu vực này suốt 4-5 ngày qua để được nhìn thấy "sư Thích Minh Tuệ" và mong có thể đảnh lễ đối với ông.

Trước đó, công an tỉnh Gia Lai đã phát đi cảnh báo về tình trạng nhiều Tiktoker, YouTuber, Facebooker lợi dụng "hiện tượng Thích Minh Tuệ " để trục lợi.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dùng mạng xã hội tuân thủ Luật An ninh mạng, các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; tránh việc tụ tập đông người gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa bàn.

Vừa qua, ông L.A.T (ngụ xã Ia Tô, Ia Grai, anh trai ông Lê Anh Tú) có đơn đề nghị cơ quan chức năng xử lý những trường hợp lợi dụng hình ảnh của ông Lê Anh Tú để livestream, gây ảnh hưởng đến em trai và gia đình ông.