Người dân Đồng Nai, TP.HCM sắp đón tin vui: Cây cầu Cát Lái 18.800 tỷ đồng, dài hơn 11 km sẽ được khởi công vào năm 2026

Theo Cổng TTĐT tỉnh Đồng Nai, vừa qua, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) để nghe doanh nghiệp này báo cáo đề xuất Dự án Xây dựng cầu Cát Lái.

Theo đại diện CC1, doanh nghiệp đề xuất dự án có tổng chiều dài tuyến hơn 11,6km, trong đó cầu Cát Lái dài 4,7km, sơ bộ tổng mức đầu tư là hơn 18.800 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng). Về hình thức đầu tư, CC1 đề xuất đầu tư theo hình thức PPP, trong đó phương án 1 là hợp đồng BOT và BT (xây dựng - chuyển giao) thanh toán bằng ngân sách nhà nước, phương án 2 là hợp đồng BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước và phương án 3 là hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất.

Trước đó, vào tháng 7/2025, các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai và TP.HCM đã làm việc để thảo luận về phương án, hình thức, nguồn vốn đầu tư dự án. Theo đó, 2 địa phương đã thống nhất đề nghị đơn vị được giao lập hồ sơ chuẩn bị dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai và đơn vị tư vấn nghiên cứu các phương án đầu tư theo hướng thực hiện trong một dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP, hợp đồng BOT).

Để đảm bảo đồng bộ về tiến độ xây dựng cầu và đường dẫn, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ phần giải phóng mặt bằng, chi phí đầu tư theo tỷ lệ tối đa theo quy định của pháp luật.

Trường hợp phương án tài chính không đảm bảo và buộc phải phân chia dự án thành phần PPP hợp đồng BOT đối với phần cầu Cát Lái và 2 dự án thành phần vốn đầu tư công (hoặc BT tùy tình hình thực tế của mỗi địa phương) đối với phần đường dẫn 2 đầu cầu, 2 địa phương cũng thống nhất việc phải xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết để đảm bảo đồng bộ về tiến độ xây dựng, tránh xảy ra việc đã hoàn thành xây dựng cầu nhưng đường dẫn chưa xong, làm ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình vận hành, khai thác và thu phí hoàn vốn của dự án.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Dương Văn Hiếu, thời gian qua, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai và Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp rà soát, thống nhất tim tuyến của Dự án Cầu Cát Lái để cập nhật vào các đồ án quy hoạch của 2 địa phương.

Đến nay, phía TP.HCM đã phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phân khu 6 thành phố Thủ Đức. Trong khi đó, phía tỉnh Đồng Nai đã cập nhật vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đang được Bộ Xây dựng thẩm định.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành hồ sơ dự án để Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sau khi được thông qua, sẽ trình hồ sơ để HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư dự án.

Lãnh đạo tỉnh cho biết, hiện nay cả 2 địa phương đã cơ bản thống nhất về sự cần thiết phải triển khai thực hiện dự án. Mục tiêu của tỉnh Đồng Nai là khởi công Dự án Cầu Cát Lái trong năm 2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác cuối năm 2028.

Cầu Cát Lái là một trong những dự án cầu đường bộ kết nối Đồng Nai với TP.HCM được người dân 2 địa phương chờ đợi nhất trong suốt một thời gian dài. Đặc biệt, đây là cây cầu được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích lớn đối với sự phát triển của đô thị mới Nhơn Trạch.

Mặt khác, theo quy hoạch, cầu Cát Lái cũng là hạng mục quan trọng hình thành nên tuyến kết nối giao thông từ Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành đến TP.HCM thông qua tuyến đường tỉnh 25C.