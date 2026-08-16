Người dân dỡ nhà, di dời mồ mả, bàn giao mặt bằng cho cao tốc 24.000 tỷ đồng

Nhiều hộ dân ở Nghệ An chủ động tháo dỡ nhà cửa, di dời mồ mả, bàn giao mặt bằng để dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy gần 24.000 tỷ đồng kịp triển khai đồng loạt.

Dỡ nhà nhường đất làm cao tốc

Những ngày trung tuần tháng 8, tại xã Xuân Lâm (tỉnh Nghệ An), tiếng cưa, tiếng búa của người dân phá dỡ nhà vang lên tạo nên không khí rộn ràng. Đây là những hộ dân có công trình nằm trong phạm vi thực hiện Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, các hộ dân đã chủ động tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Đoạn đầu của tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ tại xã Kim Liên (Nghệ An).

Gia đình ông Lê Văn Sáu là một trong những hộ chủ động tháo dỡ nhà sớm. Ngôi nhà sàn bằng gỗ rộng hàng trăm mét vuông, gắn bó với gia đình nhiều năm, lần lượt được tháo dỡ với sự hỗ trợ của chính quyền, người thân và hàng xóm.

“Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy là công trình quan trọng nên gia đình sẵn sàng tháo dỡ nhà để bàn giao mặt bằng sớm”, ông Sáu nói.

Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ đi qua xã Xuân Lâm ảnh hưởng khoảng 56 ha đất các loại. Trong đó 13 hộ bị ảnh hưởng về đất ở, nhà ở và vườn liền kề, 10 ngôi mộ phải di dời. Để đảm bảo tiến độ dự án, thời gian qua chính quyền địa phương phối hợp các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân kiểm đếm, tháo dỡ công trình và di chuyển tài sản.

Ông Nguyễn Cao Thanh - Chủ tịch UBND xã Xuân Lâm - cho biết dự án nhận được sự đồng thuận cao của người dân trên địa bàn. Nhiều gia đình phải di dời, thay đổi nơi ở nhưng đa số đều nhận thức được ý nghĩa của tuyến cao tốc đối với địa phương và khu vực.

Căn nhà bằng gỗ của gia đình ông Sáu tháo dỡ để bàn giao mặt bằng cho dự án. Ảnh: Hữu Thịnh.

Tại xã Hoa Quân, thời gian qua chính quyền và người dân cũng đã di chuyển các phần mộ nằm trong phạm vi dự án. Toàn xã có 203 ngôi mộ phải di dời, gồm 101 ngôi có chủ, còn lại là ngôi vô chủ. Sau khi quy hoạch khu nghĩa trang mới rộng gần 1 ha, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động. Đến nay, toàn bộ 203 ngôi mộ đã được di dời đến nghĩa trang mới.

Đối với đất ở, đất vườn, xã Hoa Quân đã phê duyệt phương án bồi thường toàn bộ 87 thửa đất, trong đó 57 hộ phải di dời tái định cư.

Theo ông Nguyễn Thế Cường - Chủ tịch UBND xã Hoa Quân, tất cả hộ bị ảnh hưởng đã sẵn sàng bàn giao mặt bằng. Đây là kết quả tuyên truyền vận động của cả hệ thống chính trị trong suốt thời gian qua.

Chính quyền địa phương, đơn vị chức năng hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà cửa. Ảnh: Hữu Thịnh.

“Người dân đã đồng thuận cao với phương án đền bù hỗ trợ được phê duyệt, hầu hết sẵn sàng di chuyển, nhường đất cho dự án, bảo đảm công trình triển khai đúng tiến độ, hiệu quả”, ông Cường nói.

Tăng tốc để kịp tiến độ

Theo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, đối với Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ các địa phương phải tập trung hoàn thành dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Từ tháng 8, dự án thi công đồng loạt, mục tiêu hoàn thành trong quý 4/2028.

Sau khi có mặt bằng, các đơn vị thi công đang cấp tập thực hiện dự án.

Theo chính sách khuyến khích của UBND tỉnh, đối với hộ bị thu hồi toàn bộ đất ở gắn với nhà ở nếu di dời và bàn giao mặt bằng trong 5 ngày sau khi nhận tiền được thưởng 10 triệu đồng, từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 10 được thưởng 5 triệu đồng.

Cao tốc Vinh - Thanh Thủy là một trong những công trình trọng điểm của Nghệ An giai đoạn 2026-2030. Toàn tuyến dài khoảng 60 km, quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, các cầu được xây dựng với quy mô 6 làn. Những đoạn đào sâu, đắp cao được bố trí nền đường 6 làn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài.

Điểm đầu tuyến kết nối cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt tại xã Hưng Nguyên, điểm cuối kết nối Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy. Tổng mức đầu tư dự án hơn 23.940 tỷ đồng.

Dự án được kỳ vọng tạo không gian phát triển cho Nghệ An.

Có 2.996 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Trong đó 296 hộ liên quan đến đất ở, gồm 199 hộ phải bố trí tái định cư; khoảng 2.700 hộ bị ảnh hưởng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp cùng 275 ngôi mộ và nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu.

Việc người dân chủ động tháo dỡ nhà cửa, di dời mồ mả, bàn giao đất đang góp phần tạo mặt bằng sạch để dự án sớm triển khai. Dự án được kỳ vọng mở thêm không gian phát triển cho Nghệ An và phát triển trục từ cửa khẩu Thanh Thuỷ ở phía Tây kết nối với cảng biển phía Đông.