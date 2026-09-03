Người dân đang sử dụng điện chú ý thông báo mới nhất từ EVN

EVN thông báo tới khách hàng sử dụng điện chú ý.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, thời gian gần đây xuất hiện website giả mạo thương hiệu EVN, dụ khách hàng tải ứng dụng “CSKH EVNSPC” không do ngành điện phát hành. Ứng dụng này có thể chứa mã độc, tiềm ẩn nguy cơ đánh cắp thông tin, mã OTP và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Theo EVN, website evnquocgia(.)com đang được sử dụng để giả mạo thương hiệu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Website này sao chép giao diện, hình ảnh, logo và nhãn hiệu EVN nhằm tạo lòng tin với khách hàng.

Trang web mạo danh thương hiệu EVN nhằm lừa khách hàng tải và cài đặt ứng dụng giả mạo mang tên “CSKH EVNSPC”. (Ảnh: EVN)

Đáng chú ý, trên website xuất hiện các nút tải ứng dụng sử dụng trái phép biểu tượng của Google Play và App Store. Người dùng được dụ tải file cài đặt ứng dụng mang tên “CSKH EVNSPC”.

EVN và Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) khẳng định đây không phải ứng dụng chăm sóc khách hàng do EVNSPC phát hành.

Theo cảnh báo, ứng dụng giả mạo có thể chứa mã độc với khả năng đọc và đánh cắp tin nhắn chứa mã xác thực OTP. Ứng dụng cũng có thể phủ giao diện giả mạo lên ứng dụng ngân hàng để thu thập thông tin đăng nhập, đồng thời quay màn hình, ghi âm và chiếm quyền điều khiển điện thoại từ xa.

Thông qua các quyền này, kẻ xấu có thể thực hiện các giao dịch trái phép trên tài khoản ngân hàng, từ đó chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

EVNSPC khuyến cáo khách hàng không truy cập website evnquocgia(.)com, không tải hoặc cài đặt các file APK từ đường link không rõ nguồn gốc.

Ứng dụng chăm sóc khách hàng chính thức của EVNSPC chỉ được cung cấp trên Google Play và App Store. EVNSPC không yêu cầu khách hàng cài đặt ứng dụng thông qua file APK và không gửi đường link tải ứng dụng trực tiếp qua tin nhắn hoặc mạng xã hội.

Ngành điện khuyến nghị người dùng kiểm tra kỹ nguồn phát hành, tên ứng dụng và thông tin nhà cung cấp trước khi tải, cài đặt bất kỳ ứng dụng nào trên điện thoại.

Trường hợp đã cài đặt ứng dụng giả mạo, khách hàng cần lập tức gỡ bỏ ứng dụng, đồng thời liên hệ với ngân hàng để tạm khóa tài khoản và kiểm tra các giao dịch phát sinh.

Khách hàng cũng được khuyến cáo thông báo vụ việc cho cơ quan Công an gần nhất hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng của EVN theo số 1558; tổng đài chăm sóc khách hàng của EVNSPC theo số 1900 1006 hoặc 1900 9000 để được hỗ trợ.