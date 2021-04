Người dân có thể tranh thủ đi làm căn cước gắn chip trong dịp nghỉ lễ 30/4 không?

Hà Nội: Công an thành phố Hà Nội thông tin, trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Công an thành phố Hà Nội vẫn duy trì làm căn cước công dân điện tử gắn chíp tại công an các quận, huyện, thị xã và các điểm lưu động với tinh thần phục vụ nhân dân 24/24 giờ.

Công an thành phố Hà Nội cũng kêu gọi sự ủng hộ, hỗ trợ của nhân dân để lực lượng công an hoàn thành thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp đúng yêu cầu tiến độ được giao.

Lào Cai: Để hoàn thành mục tiêu cấp 537.000 thẻ căn cước công dân (CCCD) theo đúng chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh, trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, công an các địa phương trong tỉnh Lào Cai vẫn thực hiện việc cấp CCCD lưu động.

Theo đó, trong dịp nghỉ lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế lao động (1/5), công an các huyện, thị xã, thành phố vẫn thu nhận hồ sơ cấp CCCD tại các điểm lưu động (làm việc liên tục 24/24 giờ).

Lãnh đạo Công an tỉnh kiểm tra việc cấp CCCD tại xã Lùng Vai (Mường Khương). Ảnh: Công an Lào Cai.

Bình Dương: Công an tỉnh Bình Dương cho biết, để kịp tiến độ đề ra, đơn vị được tăng cường thực hiện công tác cấp CCCD cho người dân địa phương. Kỳ nghỉ lễ 4 ngày dịp 30/4 và 1/5, Công an tỉnh Bình Dương vẫn làm việc cả ngày đêm và không nghỉ.



Kon Tum: Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an các huyện, thành phố tiếp tục tiến hành thu nhận hồ sơ cấp CCCD vào ngày lễ 30/4 và 1/5, tạo điều kiện cho số công dân đi học, đi làm ăn xa được thu nhận CCCD.

Công dân có thể đến Công an tỉnh (Phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội – Số 496 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum), tại Công an cấp huyện có thu nhận CCCD hoặc tại xã, phường, thị trấn có tổ chức cấp CCCD.



Ngoài ra, nhiều tỉnh thành khác cũng có thông báo cấp căn cước cho người dân vào dịp nghỉ lễ...

Tổng hợp