Người dân có thể mua mới hoặc gia hạn BHYT, BHXH tự nguyện trên Viettel Money

Người lao động cần những kênh đăng ký BHYT, BHXH tự nguyện thuận tiện, dễ tiếp cận

Từ tháng 7/2025, chính sách BHXH tự nguyện đã được điều chỉnh theo hướng mở rộng và tăng quyền lợi cho người tham gia. Thời gian đóng BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu giảm từ 20 năm xuống còn 15 năm. Mức hỗ trợ đóng từ ngân sách Nhà nước cũng được nâng lên đến 50% mức đóng đối với người thuộc hộ nghèo, 40% đối với hộ cận nghèo, 30% với người dân tộc thiểu số và 20% cho các đối tượng khác. Chồng tham gia BHXH tự nguyện, vợ ở nhà cũng được hưởng chế độ thai sản... Những thay đổi trên là bước tiến quan trọng, hướng tới mục tiêu mở rộng độ bao phủ BHXH theo lộ trình cải cách an sinh xã hội của Chính phủ, để đến năm 2030 có khoảng 60% lực lượng lao động tham gia các loại hình BHXH.

Song song với đó, quyền lợi cho người dân khi tham gia BHYT cũng đã được nâng lên rõ rệt. Người dân tham gia BHYT được chi trả đến 80 - 100% chi phí khám chữa bệnh theo mức quyền lợi quy định. Thẻ BHYT được sử dụng tại tất cả cơ sở y tế có hợp đồng BHYT trên toàn quốc, không bị giới hạn số lần khám. Người bệnh được chẩn đoán xác định mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo… sẽ được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh theo tỷ lệ phần trăm mức hưởng quy định khi khám chữa vượt tuyến mà không cần phải chuyển tuyến như trước kia; khám chữa bệnh tại nhà vẫn được chi trả; có thể chủ động lựa chọn bệnh viện tuyến tỉnh phù hợp với nhu cầu và điều kiện cá nhân…

Khi quyền lợi ngày càng được mở rộng và trở nên thiết thực hơn, người dân cũng gia tăng nhu cầu tiếp cận BHXH, BHYT bằng những cách thức nhanh gọn, dễ đăng ký và phù hợp với thói quen sử dụng dịch vụ số hiện nay. Điều này không chỉ để tạo thuận tiện cho người dân mà còn giúp nâng cao hiệu quả vận hành và giảm tải cho hệ thống hành chính công.

Anh Nguyễn Văn Tình (35 tuổi, Sơn La), một tài xế cho biết: "Tôi đã được công ty đóng BHXH. Vợ tôi thì ở nhà buôn bán tự do nên chưa có bảo hiểm gì. Tôi muốn tìm hiểu để đóng cho vợ loại bảo hiểm phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình, ít nhất cũng là BHYT. Tuy nhiên, do tính chất công việc thường xuyên xa nhà nên tôi chưa sắp xếp thời gian chưa thực hiện được. Nếu có thể đăng ký tham gia BHYT tự nguyện online dễ dàng, nhanh chóng thì tốt quá".

Ứng dụng tài chính số đầu tiên cho phép đăng ký BHYT, BHXH tự nguyện 100% online

Gần đây, Viettel Money đã phối hợp cùng Bảo hiểm Xã hội Việt Nam triển khai tính năng đăng ký và thanh toán BHYT, BHXH tự nguyện. Đây là lần đầu tiên, người dân có thể đăng ký tham gia mới BHXH tự nguyện trên một ứng dụng tài chính số.

Trước đây, người dân có thể đăng ký mới BHXH tự nguyện theo hai cách: đến trực tiếp UBND phường/xã - nơi đăng ký thường trú, tạm trú; các đại lý ủy quyền của BHXH hoặc đăng ký online tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam.

Các ứng dụng tài chính và ngân hàng trên thị trường chỉ hỗ trợ "đóng tiếp", không cung cấp tính năng đăng ký mới. Với việc đăng ký và thanh toán BHYT, BHXH trên Viettel Money, toàn bộ quy trình được số hóa 100%, từ kê khai thông tin, lựa chọn mức đóng, lựa chọn kỳ hạn, thanh toán đến theo dõi hợp đồng. Người dân không cần chuẩn bị hồ sơ giấy, không phải đến cơ quan BHXH và có thể hoàn tất đăng ký bất cứ lúc nào chỉ với một chiếc điện thoại thông minh.

Người dùng có thể đăng ký mới, gia hạn, thanh toán cho đến theo dõi hợp đồng đều được thực hiện ngay trên điện thoại, rõ ràng và an toàn.

Tất cả thông tin liên quan đến lịch sử đóng, gia hạn, quyền lợi và hợp đồng đều hiển thị rõ ràng trên ứng dụng. Đa dạng hình thức thanh toán và chu kỳ tham gia giúp người dùng dễ dàng lựa chọn phương án phù hợp khả năng tài chính. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập: tại đây.

Sự kết hợp giữa hoàn thiện chính sách và ứng dụng công nghệ hiện đại như Viettel Money đang mở ra hướng tiếp cận mới, giúp người dân chủ động hơn trong việc bảo vệ an sinh cho bản thân và gia đình, đồng thời góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội toàn diện và bền vững.