Người dân có tài khoản VNeID nên làm điều này ngay lập tức

Trong bản cập nhật ứng dụng VNeID mới nhất, người dùng đã có thể tự mình kiểm tra tình trạng hiệu lực của thẻ căn cước ngay trên điện thoại di động một cách vô cùng nhanh chóng và tiện lợi.

Ứng dụng định danh điện tử VNeID vừa chính thức bổ sung một tính năng rất thiết thực trên phiên bản 2.2.8 . Theo đó, người dân hiện có thể sử dụng ứng dụng này để quét mã QR in trên thẻ căn cước nhằm xác định chính xác xem giấy tờ của mình còn giá trị sử dụng hợp lệ hay không.

Trước đây, thao tác quét mã QR bằng các phần mềm thông thường hay máy đọc chuyên dụng chỉ cho phép hiển thị những thông tin định danh tĩnh như họ tên, số định danh cá nhân, ngày sinh và địa chỉ cư trú. Những dữ liệu này vốn dĩ đã được in sẵn trên mặt thẻ và thao tác quét mã trước đó chưa thể giúp người dùng hay cơ quan chức năng xác định được tình trạng hiệu lực thực tế của giấy tờ. Với sự nâng cấp lần này từ VNeID, mọi rào cản xác minh thủ công đã được gỡ bỏ, mang lại sự chủ động hoàn toàn cho người dân.

Thay vì phải mất thời gian tự đối chiếu các quy định pháp luật hay cất công liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng để xác minh trạng thái thẻ, giờ đây bạn chỉ cần mở ứng dụng VNeID và thực hiện một thao tác quét đơn giản.

Tính năng này mang lại lợi ích to lớn trong vô số tình huống thực tế của đời sống hằng ngày. Chẳng hạn như trước khi đi làm các thủ tục hành chính phức tạp về đăng ký cư trú hay cấp đổi giấy tờ, việc chủ động kiểm tra tình trạng thẻ trước ở nhà sẽ giúp bạn tránh được những sai sót không đáng có, hạn chế tình trạng hồ sơ bị trả về do giấy tờ tùy thân hết hạn. Đặc biệt trong các giao dịch ngân hàng hoặc tài chính đòi hỏi mức độ xác thực khắt khe để mở tài khoản, định danh khách hàng hay chuyển tiền giá trị lớn, tính năng kiểm tra trực tiếp này cũng góp phần đẩy nhanh tiến độ làm việc, mang lại sự thuận tiện và an tâm cho cả người dân lẫn các giao dịch viên.

Các chuyên gia cũng đặc biệt khuyên người dân nên tận dụng tính năng quét mã này để tự kiểm tra tình trạng giấy tờ ngay khi phát hiện thẻ căn cước có dấu hiệu bị trầy xước nặng, cong vênh, mờ mã QR hoặc khi nghi ngờ đã đến độ tuổi cần đi cấp đổi thẻ mới. Việc phát hiện sớm các vấn đề về hiệu lực thẻ sẽ giúp bạn có phương án đi làm lại giấy tờ kịp thời trước khi phát sinh các nhu cầu công việc quan trọng cần dùng đến.

Tuy nhiên, đi kèm với sự tiện lợi luôn là bài toán về an toàn thông tin cá nhân. Trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng tinh vi, đại diện từ đơn vị bảo mật cũng đưa ra những khuyến cáo nghiêm ngặt. Người dùng tuyệt đối không nên chụp ảnh thẻ căn cước và đăng tải công khai lên các nền tảng mạng xã hội dưới bất kỳ hình thức nào. Đồng thời, việc cung cấp hình ảnh chụp hai mặt thẻ hay bản sao giấy tờ tùy thân cho các bên thứ ba cũng cần được hạn chế tối đa, chỉ nên thực hiện khi có yêu cầu bắt buộc từ các cơ quan hoặc tổ chức uy tín để phòng tránh nguy cơ bị kẻ gian đánh cắp và lợi dụng thông tin cá nhân.