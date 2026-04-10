HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người dân chú ý: Đúng dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, hàng triệu người sẽ được miễn phí một loại dịch vụ

Phương Anh |

Kỳ nghỉ kéo dài cùng loạt hoạt động miễn phí hấp dẫn là cơ hội hiếm có, người dân nên lên kế hoạch sớm để không bỏ lỡ.

Kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 rơi vào Chủ nhật (26/4), người lao động được nghỉ bù thêm ngày thứ Hai (27/4), tạo thành kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày từ 25 đến 27/4. Đây được xem là dịp đặc việt cho các chuyến du lịch ngắn ngày, đặc biệt khi Huế giới thiệu một hoạt động quy mô lớn hoàn toàn miễn phí dành cho công chúng.

Đúng dịp này, chương trình nghệ thuật “Hoàng cung huyền ảo” sẽ diễn ra liên tiếp từ 20h các tối 25–28/4 tại Đại Nội Huế. Là điểm nhấn nổi bật của Festival Huế 2026, chương trình mở cửa tự do, mang đến cơ hội hiếm có để người dân và du khách tiếp cận di sản bằng một hình thức sống động, giàu trải nghiệm hơn.

- Ảnh 1.

Ngay trong đêm khai màn 25/4, không gian Hoàng cung xưa được “đánh thức” bằng nghi lễ đổi gác tại Ngọ Môn kết hợp hiệu ứng thần công đầy ấn tượng. Từ đó, hành trình khám phá bắt đầu với không gian ánh sáng được dàn dựng công phu, nơi công nghệ 3D mapping hòa quyện cùng hệ thống đuốc truyền thống, dẫn lối du khách qua cầu Trung Đạo tiến vào sân Điện Thái Hòa.

Trong khuôn khổ Festival Huế 2026, “Hoàng cung huyền ảo” không chỉ là một chương trình biểu diễn, mà còn là sản phẩm du lịch đêm giàu tính sáng tạo.

Việc mở cửa miễn phí giúp đông đảo công chúng có thêm cơ hội tiếp cận di sản, đồng thời góp phần làm mới cách thưởng thức văn hóa Cố đô trong đời sống hiện đại.

Từ Huế, khoảng cách đến Hà Nội vào khoảng 700 km, trong khi tới TP.HCM là gần 1.000-1.100 km. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng giao thông, việc di chuyển giữa các thành phố lớn hiện nay đã trở nên thuận tiện hơn rất nhiều.

Nếu đi máy bay, thời gian bay chỉ khoảng 1-1,5 giờ, tàu hỏa hoặc ô tô cũng có nhiều lựa chọn linh hoạt về lịch trình và chi phí, phù hợp với nhu cầu đa dạng của du khách.

Đáng chú ý, đúng vào dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khi thời gian nghỉ kéo dài dẫn đến nhu cầu đi lại được dự báo sẽ tăng cao.

Vì vậy, người dân nên chủ động lên kế hoạch sớm, đặt vé trước và lựa chọn khung giờ di chuyển hợp lý để tránh tình trạng chen chúc, chậm trễ. Đồng thời, việc theo dõi tình hình giao thông và chuẩn bị phương án dự phòng cũng sẽ giúp hành trình trở nên suôn sẻ hơn trong cao điểm lễ.

Tags

nghỉ lễ

miễn phí

Đại Nội Huế

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
00:54
00:44
01:19
00:48
00:57
01:11
01:18
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại