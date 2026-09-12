Người dân cần kiểm tra lại thông tin này trên VNeID trước 28/9 kẻo bị khóa tài khoản

Người dân cần chủ động kiểm tra, bảo đảm thông tin số điện thoại đăng ký VNeID chính xác, chính chủ để tránh bị gián đoạn trong quá trình sử dụng các tiện ích trên ứng dụng.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, từ ngày 28/9/2026, tài khoản định danh điện tử VNeID có thể bị tự động khóa nếu số thuê bao di động sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ. Người dân cần chủ động kiểm tra, bảo đảm thông tin số điện thoại đăng ký VNeID chính xác, chính chủ để tránh bị gián đoạn trong quá trình sử dụng các tiện ích trên ứng dụng.

Ngày 13/8/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử. Nghị định có hiệu lực từ ngày 28/9/2026, trong đó bổ sung quy định liên quan đến việc tự động khóa tài khoản định danh điện tử.

Theo quy định mới, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản của công dân khi số thuê bao di động được sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ. Quy định nhằm bảo đảm tài khoản định danh điện tử được liên kết với đúng số thuê bao của người sử dụng, qua đó góp phần nâng cao tính chính xác, an toàn và bảo mật thông tin trong quá trình sử dụng các dịch vụ, tiện ích trên VNeID.

Để tránh ảnh hưởng đến quá trình sử dụng VNeID, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân:

Kiểm tra số điện thoại đang đăng ký tài khoản VNeID

Bảo đảm số thuê bao chính chủ, phù hợp với thông tin của người sử dụng

Nếu số điện thoại đã thay đổi hoặc không còn chính chủ, chủ động cập nhật, điều chỉnh thông tin theo quy định

Không cung cấp tài khoản, mật khẩu, mã OTP và thông tin cá nhân trên VNeID cho người khác; cảnh giác với các đối tượng lợi dụng quy định mới để lừa đảo

Người dân cần chủ động rà soát thông tin ngay từ hôm nay, bảo đảm số điện thoại liên kết với VNeID chính chủ, qua đó sử dụng tài khoản an toàn, liên tục và đúng quy định.