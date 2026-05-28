Người dân bất ngờ nhận được vài nghìn đồng hỗ trợ thiệt hại cây trồng sau bão

Nhiều người dân tại tổ dân phố Hiếu An (phường Bình Định, tỉnh Gia Lai), nhận được mức hỗ trợ rất thấp trong đợt hỗ trợ thiệt hại do bão Kalmaegi (bão số 13) cuối năm 2025.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, cụ ông Nguyễn Hồng Sơn (75 tuổi, ở tổ dân phố Hiếu An, phường Bình Định) cho biết, sau cơn bão số 13, gia đình bị vỡ kính cửa, tốc mái tôn phía sau và hư hại 2 chậu cây cảnh. Chi phí sửa chữa phần mái và la phông khoảng 600.000 đồng, còn kính cửa gia đình tự khắc phục. Sau bão, địa phương phát giấy kê khai thiệt hại. Ban đầu, ông Sơn nghĩ việc kê khai chỉ nhằm thống kê tình hình, không nghĩ sẽ được hỗ trợ thiệt hại bão lũ.

Đến ngày 24/5, ông được thông báo đến trụ sở thôn Khánh Hòa, cách nhà khoảng 5 km, để nhận tiền hỗ trợ. Theo ông Sơn, ông có mặt từ gần 14 giờ nhưng chờ đến khoảng 16 giờ vẫn chưa nhận được tiền. Do mắc bệnh hiểm nghèo, sức khỏe yếu và phải ngồi chờ lâu dưới thời tiết nắng nóng, ông đành trở về nhà.

Danh sách các hộ dân tại thôn Hiếu An nhận hỗ trợ thiệt hại bão lũ

Vài ngày sau, người cháu mang tiền hỗ trợ về và cho biết gia đình ông được nhận 2.600 đồng. Tuy nhiên, theo phản ánh, người chi trả chỉ đưa 2.000 đồng với lý do "không có tiền lẻ".

Theo gia đình ông Sơn, mức hỗ trợ bão lũ được tính theo diện tích thiệt hại, trong đó mỗi chậu cây cảnh hư hỏng được hỗ trợ khoảng 1.300 đồng.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Kim Hoàn (47 tuổi) cho biết cơn bão đã khiến mái nhà của gia đình bị tốc hoàn toàn, nhiều cây cối cũng gãy đổ. Sau khi kiểm tra thực tế, địa phương xác định mức hỗ trợ dành cho gia đình bà là 24.000 đồng.

Bà Hoàn cho biết bà đến điểm nhận hỗ trợ từ 13 giờ nhưng phải chờ đến hơn 17 giờ mới được gọi tên. Theo bà, khi chi trả, người phát tiền thông báo không có 4.000 đồng tiền lẻ nên chỉ đưa 20.000 đồng.

Bà Hoàn kể thêm, khi bà bày tỏ không muốn nhận vì số tiền quá ít so với công sức đi lại và thời gian chờ đợi, người phát tiền nói: "Coi như lấy đổ xăng".

Chị Nguyễn Thị Kim Hoàn được hỗ trợ 24.000 đồng nhưng chỉ nhận về 20.000 đồng vì không có tiền lẻ

Chia sẻ về vấn đề này trên VnExpress, bà Huỳnh Thị Như Hạnh, Phó phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị phường Bình Định, cho biết sau bão Kalmaegi, địa phương ghi nhận nhiều thiệt hại về nhà ở và cây trồng. Phần kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà dân đã được chi trả từ năm trước.

Riêng đợt chi trả hôm 18/5 liên quan cây trồng bị ảnh hưởng, địa phương thành lập ba tổ phát hơn 300 triệu đồng cho khoảng 400 hộ thuộc 10 tổ dân phố. Theo bà Hạnh, mức hỗ trợ trung bình mỗi hộ nhận khoảng 1-2 triệu đồng.

Bà Hạnh cho biết mức hỗ trợ được thực hiện theo quy định của UBND tỉnh nên phát sinh trường hợp nhận số tiền rất thấp. Với cây mai, mức hỗ trợ là 10 triệu đồng mỗi ha. Quy đổi theo diện tích thiệt hại thực tế, những hộ chỉ mất một hoặc hai cây mai nhỏ sẽ nhận khoảng 1.300-2.600 đồng.

Ông Lê Quốc Cường - Chủ tịch UBND phường Bình Định cho biết trên Dân Việt, đây là đợt hỗ trợ đầu tiên dành cho thiệt hại hoa màu sau bão, với tổng kinh phí hơn 313 triệu đồng cho 401 hộ dân.

Theo ông Cường, việc chi trả được thực hiện thông qua các tổ công tác tại từng tổ dân phố, không có chuyện người dân phải đi xa 4-5km để nhận hỗ trợ như một số phản ánh.

Đối với các trường hợp người già yếu, bệnh tật hoặc không thể đến nhận trực tiếp, địa phương chỉ đạo các tổ dân phố mang tiền đến tận nhà để chi trả.

Ông Cường cho biết một số hộ nhận mức hỗ trợ thấp do thiệt hại thực tế nhỏ, chủ yếu là cây cảnh hoặc hoa màu có diện tích, số lượng ít. Trường hợp hộ ông Sơn được hỗ trợ vài nghìn đồng vì thiệt hại chỉ gồm 2 cây mai một năm tuổi và được tính theo quy định hiện hành.

“Sau bão, người dân đến tổ dân phố kê khai thiệt hại, địa phương căn cứ nội dung kê khai và kiểm tra thực tế để lập danh sách hỗ trợ. Một số trường hợp thiệt hại hoa màu quá nhỏ nhưng vẫn kê khai nên phát sinh mức hỗ trợ rất thấp”, ông Cường nói.

Chủ tịch UBND phường Bình Định cũng nhìn nhận trong quá trình thực hiện, cán bộ cơ sở còn thiếu sót trong việc hướng dẫn người dân kê khai, nhất là đối với các thiệt hại không đáng kể.

Theo ông Cường, đến nay địa phương chưa ghi nhận phản ánh chính thức liên quan việc chi trả hỗ trợ. Ông cũng khẳng định đối với các trường hợp nhà sập, hư hỏng nặng do bão, chính quyền địa phương và tỉnh đã kịp thời hỗ trợ sửa chữa, xây mới theo quy định.

Riêng mức hỗ trợ đối với cây cối, hoa màu sẽ phụ thuộc vào mức độ thiệt hại và kê khai ban đầu của từng hộ dân.

