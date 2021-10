Người đàn bà tấn công cán bộ chốt kiểm dịch lĩnh 12 tháng tù

TAND quận Long Biên (Hà Nội) vừa mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Lợi (SN 1978, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ, theo quy định tại Điều 330 BLHS.

Theo cáo trạng của Viện KSND quận Long Biên, khoảng 17h20’ ngày 5/9/2021, Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) làm nhiệm vụ ở khu vực cửa khẩu ngõ 75, phường Ngọc Thụy thì phát hiện anh Nguyễn Tuấn Hùng (chồng bị cáo Lợi) điều khiển xe máy chuẩn bị đi qua chốt để vào bên trong khu dân cư.

Khi đó, đồng chí Phan Thành Trung, Công an phường Ngọc Thụy được phân công làm Tổ trưởng yêu cầu anh Hùng dừng xe để kiểm tra giấy đi đường. Anh Hùng không xuất trình được giấy đi đường theo quy định nên đồng chí Trung đã yêu cầu đi về, không được vào khu dân cư.

Không qua được chốt, anh Hùng gọi điện thoại cho vợ là Nguyễn Thị Lợi bảo ra chốt phòng, chống dịch chở mình về nhà. Thời điểm này, Lợi đang ngồi uống rượu cùng một số người bạn ở dưới bè ven sông Hồng. Biết chuyện, một người bạn ngồi uống rượu với Lợi đã ra chốt phòng, chống dịch và nói những lời lẽ khó nghe đối tổ công tác, với mục đích để anh Hùng được qua chốt. Nhưng đồng chí Trung vẫn kiên quyết yêu cầu anh Hùng đi về để đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định.



Khoảng 10 phút sau, Lợi đến khu vực chốt phòng chống dịch tại Tổ dân phố số 1 phường Ngọc Thuỵ và có hành vi chửi bới tổ công tác đang làm nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Hữu Hải, Công an phường Ngọc Thụy đang làm nhiệm vụ tại chốt đã yêu cầu Lợi không được có lời lẽ xúc phạm tổ công tác, nhưng Lợi vẫn tiếp tục chửi bới. Thấy Lợi có biểu hiện say rượu, không làm chủ được hành vi nên đồng chí Hải đã yêu cầu Lợi lên xe chuyên dụng về trụ sở Công an phường Ngọc Thụy để giải quyết. Tuy nhiên, Lợi không chấp hành mà còn chống đối bằng việc dùng tay túm cổ áo và giật cầu vai của đồng chí Hải. Sau đó, Lợi còn dùng tay trái tát vào mặt đồng chí Hải làm đứt khẩu trang đồng chí đang đeo và tiếp tục chửi bới, xúc phạm những người trong tổ công tác. Đồng chí Hải cùng các thành viên tại chốt phòng chống dịch buộc phải khống chế đưa Lợi lên xe chuyên dụng của Công an phường Ngọc Thụy.

Sau khi bị đưa lên xe, Lợi dùng chân đạp hai phát vào vùng mặt anh Kiều Thanh Hà, là dân phòng tham gia tổ công tác phòng chống dịch khiến anh Hà bị chảy máu răng. Trước hành vi nguy hiểm của Lợi, Tổ công tác Công an phường Ngọc Thụy đã lập biên bản bắt giữ người trong trường hợp phạm tội quả tang đối với Nguyễn Thị Lợi về hành vi chống người thi hành công vụ.

Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo Lợi thừa nhận hành vi phạm tội như trên và xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lợi 12 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ. Đối với người bạn của Lợi đã có hành vi, lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ thuộc Tổ công tác phòng chống dịch COVID - 19 phường Ngọc Thụy cũng đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 20 - Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ.