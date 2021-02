Người đàn bà hoang báo bị công an 'cướp tiền' vì không đeo khẩu trang

Trước đó, bà M. có bài viết trên trang facebook cá nhân với nội dung “… đi mua đồ ăn sơ ý không mang khẩu trang bị phạt tiền một triệu, nhưng không có một triệu trong bóp còn 400 mà công an giật bóp lấy rồi bỏ vào tủ. Cho hỏi đó là cướp giật hay đóng phạt....”

Bà M. chia sẻ thông tin sai sự thật lên mạng xã hội

Công an thành phố Đồng Xoài đã xác minh vụ việc và mời bà V.T.M tới trụ sở làm việc. Tại đây bà này thừa nhận, tối 31/1, nghe con trai nói chuyện điện thoại với con dâu có đề cập đến việc anh này bị công an bắt do không đeo khẩu trang, đòi phạt 1 triệu đồng và nếu không muốn lên xã thì phải đóng phạt 400.000 đồng. Tuy không rõ vụ việc đúng - sai nhưng bà V.T.M đã lên facebook thông tin xuyên tạc vụ việc.

Tại cơ quan Công an, bà V.T.M đã thừa nhận sai phạm, tự giác gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm. Hiện Công an thành phố Đồng Xoài đang củng cố hồ sơ để xử lý trường hợp trên theo quy định pháp luật.