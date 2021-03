Người cứu bé gái rơi từ tầng 13: “Nhiều người tặng tiền, hiện vật nhưng tôi không nhận"

Giây phút cứu bé gái 3 tuổi thoát lưỡi hái tử thần

Trao đổi với phóng viên VOV.VN về giây phút cứu bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A (tầng 13) tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân) vào hồi 17h30 ngày 28/2, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, tài xế xe tải quê Đông Anh, Hà Nội) kể: “Khi đó, tôi đang ngồi trong ôtô chơi game, chuẩn bị đi chở hàng thì nghe tiếng hét. Ban đầu, tôi nghĩ là phụ huynh nào quát mắng con. Lúc sau, tôi thấy có người kêu cứu.

Chạy ra ngoài, tôi ngó lên trên thì thấy một bé gái đang bám ở lan can. Khi nghe mọi người hô hoán, lúc đó tôi chỉ nghĩ cháu như con gái mình nên nhanh chóng cứu cháu. Tôi lập tức trèo qua bức tường cao 2,5m, nhảy lên mái tôn ở sân tầng một và đứng chờ bé gái".

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, tài xế xe tải quê Đông Anh, Hà Nội) là người cứu bé gái 3 tuổi

Theo hình ảnh từ camera giám sát, trời mưa khiến anh Mạnh trượt ngã khi đứng trên mái che. Chưa kịp đứng dậy, người đàn ông này nhanh tay hứng đỡ khi bé gái rơi xuống từ tầng cao. Nạn nhân thoát chết, còn mái tôn in hằn vết lõm sau pha va chạm mạnh.

"Từ lúc tôi phát hiện vụ việc đến lúc đỡ được bé gái chỉ khoảng một phút. Khi đỡ được bé, tôi thấy bé bị chảy máu ở miệng, mắt trợn trừng nhìn tôi. Lúc đó tôi vừa ôm cháu dỗ dành "chú xin con, cho chú xin con, có chú đây rồi" và ôm chặt bé vào lòng.

Sau khi đỡ được cháu bé, tôi bàn giao nạn nhân cho nhân viên bảo vệ của tòa nhà rồi rời đi giải quyết công việc, sau đó mới phát hiện ra tay mình bị bong gân nhẹ”.

“Tôi vẫn ân hận vì còn để cháu bị thương”

Anh Mạnh kể thêm: “Tôi rất ân hận vì thời khắc đó diễn ra quá nhanh, mọi người hét rất lớn, tôi chỉ mới kịp trèo lên mái tôn, đứng chưa kịp vững để đỡ cháu, nên vẫn còn để cháu bị thương.

Cho đến bây giờ tôi vẫn ám ảnh, đầu óc trống rỗng, nghĩ bé như con mình nên nếu có chuyện gì thì sẽ ân hận cả đời. Tôi nghĩ cứu bé như làm một việc thiện, chỉ mong để lại phúc đức cho con cháu mình”.

Theo anh Mạnh, từ khi cứu thành công cháu bé, cuộc sống của em thay đổi 180 độ. “Bình thường, một ngày không quá 4-5 cuộc điện thoại đến cho tôi, bây giờ dồn dập.

Mọi khi đăng ảnh Facebook chỉ cùng lắm 90 đến 100 lượt like, bây giờ lượt like, chia sẻ tăng lên cả trăm ngàn lần, có bức hình lên đến hàng mấy chục nghìn lượt like. Chưa bao giờ ông nội gọi tôi dậy, mà sáng sớm nay ông đánh thức tôi “con ơi dậy có nhiều người đến nhà mình”.

Có rất nhiều người đến chật cả nhà, hỏi han về việc của cháu và sức khỏe của tôi. Nhiều người muốn tặng quà bằng cả hiện vật và tiền, tôi không nhận vì nghĩ ai cũng đi làm kiếm tiền vất vả.

Có một số người gửi qua số điện thoại của tôi, người 500.000 đồng, người 1000.000 đồng động viên, tôi xin chân thành cảm ơn", anh Mạnh chia sẻ.

Anh Mạnh cho biết, sau khi xảy ra sự việc, anh không để lại số điện thoại và cũng không có ý phải được gia đình bé hậu tạ. “Tôi làm việc này vì lương tâm, muốn để lại phúc đức cho con như luật nhân quả.

Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, gia đình bé gái đã liên lạc được với tôi, báo là bé bị bị trật khớp xương háng, có vết nghi giống rạn xương bàn chân. Gia đình bé cảm ơn và xin được gặp gia đình tôi. Từ đêm qua, công an mời tôi lên làm việc vào 14h hôm nay (1/3).

Sáng nay tôi vẫn đi làm bình thường như mọi ngày với các cuộc hẹn chờ hàng trước đó”, anh Mạnh kể thêm.

Đến sáng 1/3, bác sĩ Nguyễn Văn Nam, trực Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, vào cuối giờ chiều 28/2, đơn vị tiếp nhận cháu P.H. trong tình trạng hoảng loạn, không hoàn toàn tỉnh táo.

Ngay sau đó các bác sĩ đã tiến hành các bước cấp cứu, chụp X-quang đánh giá tình trạng sức khỏe bước đầu của cháu.

Khu vực nơi nạn nhân rơi xuống.

Bước đầu xác định bé H. bị trật khớp xương háng, qua hình ảnh chụp chiếu có vết nghi giống rạn xương bàn chân. Hiện các bác sĩ vẫn đang tích cực theo dõi, đánh giá vùng sọ não, bụng của bệnh nhân nhí này xem có tổn thương gì hay không.

Thời điểm đêm 28/2, khi các bác sĩ kiểm tra, chạm vào cơ thể bé H. vẫn còn khóc vì đau.



Theo bác sĩ Nam, việc cháu H. rơi từ tầng cao xuống như vậy là cực kỳ may mắn khi có người giúp đỡ kịp thời. Thời điểm mới đưa cháu P.H. vào viện, mẹ bé rất hoảng loạn.

Như đã đưa tin, vào khoảng 17h30 ngày 28/2, bé N.P.H (SN 2018) ở tầng 12A của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung bất ngờ bò từ trong nhà, trèo ra lan can. Sau đó, bé treo mình lơ lửng ở tầng 12A. Lúc này một số người dân ở tòa bên cạnh phát hiện sự việc đã hô hoán.

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh đang đứng chở hàng ở gần đó phát hiện sự việc nên đã nhanh chóng trèo lên mái che của sảnh và đỡ được bé gái khi bé H rơi xuống. Rất may mắn, cháu bé chỉ bị thương. Ngay khi sự việc xảy ra, người dân và gia đình đã đưa bé gái đến Bệnh viện Nhi cấp cứu.

Theo Chỉ huy Công an phường Thanh Xuân Trung, nạn nhân là bé gái N.P.H (sinh năm 2018), sống ở tầng 12A, đã được cứu sống nhưng bị thương, đang các bác sĩ thăm khám./.