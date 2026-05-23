Người công nhân suýt chết vì hành động tàn nhẫn của đứa trẻ mới... 10 tuổi: Đừng bao giờ bao biện "trẻ con biết gì đâu!"

Chỉ vì tiếng máy khoan của người thợ sửa chữa ngoài cửa sổ làm ảnh hưởng đến âm thanh của bộ phim hoạt hình đang xem, một cậu bé 10 tuổi tại Quý Châu (Trung Quốc) đã thản nhiên dùng dao gọt hoa quả cứa đứt dây thừng bảo hộ, bỏ mặc người thợ treo lơ lửng giữa không trung ở độ cao hơn 20 mét.

Hành vi ghê rợn ẩn sau sự ngây ngô của một đứa trẻ nghịch ngợm này không chỉ suýt cướp đi một mạng người, mà còn phơi bày lỗ hổng chí mạng trong cách giáo dục của nhiều gia đình hiện nay: Dung túng cho cái sai của con trẻ dưới danh nghĩa “nó còn nhỏ, có biết gì đâu”.

Thảm kịch suýt xảy ra ở độ cao hơn 20 mét

Sự việc xảy ra vào một buổi chiều chiều ngày 25/8/2014 tại khu đô thị Thế Kỷ Thành, quận Quan Sơn Hồ, thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu. Anh Lưu - một công nhân có thâm niên trong nghề cùng đồng nghiệp đang đu dây từ tầng cao xuống vách tường ngoài của tòa nhà chung cư để tiến hành khoan đục, lắp đặt hệ thống đèn cảnh quan.

Khi đang làm việc ở khu vực giữa tầng 7 và tầng 8, anh Lưu bỗng cảm thấy sợi dây thừng bảo hộ của mình rung lắc dữ dội. Nhìn lên phía trên, anh bàng hoàng phát hiện một cậu bé đang thò tay ra khỏi cửa sổ tầng 8, dùng một con dao gọt hoa quả ra sức cứa vào dây thừng của mình.

Sau một lúc bị treo ngoài tòa nhà, anh Lưu đã được mọi người giải cứu

Anh Lưu hoảng hốt hét lớn để ngăn cản: “Đừng cắt! Nguy hiểm lắm, chú sẽ bị rơi xuống mất!” . Tuy nhiên, đứa trẻ không hề có ý định dừng lại. Sợi dây thừng trục chính bị cứa đứt lìa hoàn toàn, anh Lưu chỉ còn biết bám chặt vào sợi dây bảo hiểm phụ, bị kẹt lơ lửng giữa không trung ở độ cao hơn 20 mét, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.

Do trọng lượng cơ thể và không có điểm tựa, anh Lưu không thể tự leo lên hay tuột xuống. Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ và phòng cháy chữa cháy đã lập tức có mặt tại hiện trường. Sau hơn 40 phút nghẹt thở triển khai giải cứu từ tầng 11, các chiến sĩ cứu hộ mới đưa được anh Lưu vào trong nhà an toàn qua ô cửa sổ. Dù giữ được mạng sống, người thợ may mắn này đã bị kiệt sức và hoảng loạn tinh thần nghiêm trọng.

"Cháu cắt vì tiếng ồn làm cháu không nghe thấy tiếng Tivi"

Ngay sau khi nhận được phản ánh, lực lượng cảnh sát địa phương đã gõ cửa căn hộ ở tầng 8 để làm rõ vụ việc. Người đại diện phía cảnh sát cho biết, khi họ đến nơi, trong nhà chỉ có cậu bé 10 tuổi ở nhà một mình, còn bố mẹ đều đã đi làm.

Khi bị thẩm vấn về lý do dẫn đến hành động nguy hiểm trên, câu trả lời của đứa trẻ khiến tất cả những người có mặt phải rùng mình vì sự dửng dưng: Do tiếng máy khoan của anh Lưu ở ngoài cửa sổ quá lớn, khiến cậu bé không nghe rõ lời thoại của bộ phim hoạt hình đang phát trên tivi. Vì bực bội, cậu đã lấy dao gọt trái cây ra cứa đứt dây.

Đáng phẫn nộ hơn, khi bố mẹ cậu bé đi làm về, phản ứng ban đầu của họ vẫn là tìm cách giảm nhẹ tính chất sự việc, cho rằng con mình “còn nhỏ dại”, “chỉ là nghịch ngợm vô ý chứ không có ác ý”. Chỉ đến khi cảnh sát chỉ ra tính chất nghiêm trọng của vụ việc có thể cấu thành tội cố ý giết người nếu hậu quả chết người xảy ra và trước áp lực chỉ trích dữ dội từ toàn thể cư dân trong tòa nhà, các bậc phụ huynh này mới cúi đầu nhận lỗi.

Do đứa trẻ chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, tòa án địa phương đã phán quyết bố mẹ cậu bé phải chịu toàn bộ trách nhiệm dân sự, bồi thường tổn thất tài chính, chi phí bồi hoàn tinh thần cho anh Lưu và cam kết quản thúc chặt chẽ con mình.

Đừng để xã hội phải "giáo dục" con bạn bằng những bản án

Vụ án tại Quý Dương đã trở thành một đề tài nóng bỏng trên các mặt báo và mạng xã hội Trung Quốc, khơi lại làn sóng chỉ trích hội chứng “Gấu hài tử” (thuật ngữ tiếng Trung chi đứa trẻ ngỗ nghịch) và “Gấu phụ huynh” (cha mẹ dung túng).

Nhiều chuyên gia tâm lý và giáo dục nhận định, hành vi của cậu bé 10 tuổi không đơn thuần là sự nghịch ngợm của con trẻ. Ở độ tuổi lớp 5, một đứa trẻ hoàn toàn nhận thức được việc cắt đứt dây thừng của người đang treo mình trên cao sẽ dẫn đến hậu quả gì. Sự ích kỷ tột cùng, đặt việc xem một bộ phim hoạt hình lên trên mạng sống của một con người chính là sản phẩm của một quá trình dài được nuôi dưỡng trong môi trường “nuông chiều vô điều kiện”.

Người xưa có câu: "Nếu cha mẹ không giáo dục con cái, xã hội sẽ giáo dục chúng bằng những cách tàn nhẫn nhất" . Mỗi một đứa trẻ sinh ra như một tờ giấy trắng, nét vẽ đầu tiên thuộc về gia đình. Việc bao bọc, dung túng cho cái sai của con không phải là yêu thương, mà là đang gián tiếp đẩy con vào con đường tội lỗi. Vụ án cắt dây thừng tại Quý Dương chính là bài học nhãn tiền cho các bậc làm cha, làm mẹ: Hãy dạy con biết tôn trọng sinh mạng và không gian của người khác, trước khi những “trò đùa nghịch phá” phải đổi bằng máu và những bản án lương tâm suốt đời.