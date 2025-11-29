Người có xung đột lớn nhất cuộc đời Tóc Tiên

Tóc Tiên là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn của Vbiz, nổi bật bởi phong cách âm nhạc hiện đại, hình ảnh quyến rũ, cá tính. Dù đạt được những thành tựu đáng kể trong sự nghiệp, câu chuyện về mối quan hệ giữa cô và mẹ ruột vẫn luôn là chủ đề khiến công chúng quan tâm, bởi đây từng là một trong những "vết thương sâu nhất" trong cuộc đời nữ ca sĩ.

Tóc Tiên từng là học sinh nổi bật của Trường chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM), đặc biệt mạnh ở các môn tự nhiên. Song song với thành tích học tập ấn tượng, cô cũng bộc lộ năng khiếu ca hát từ rất sớm. Đến kỳ thi đại học, Tóc Tiên gây chú ý khi đậu cùng lúc 3 trường top đầu gồm Đại học Y Dược, Đại học Bách Khoa và Đại học Khoa học Tự nhiên. Sau đó, cô sang Mỹ học ngành Y theo định hướng gia đình. Lộ trình kéo dài đến 9 năm, nhưng đến năm thứ 6, cô quyết định dừng lại để theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp.

Chính sự rẽ hướng này đã mở ra chuỗi mâu thuẫn gay gắt giữa Tóc Tiên và mẹ. Là người từng là diễn viên múa ba lê và có quan điểm rất khắt khe với nghề nghệ thuật, mẹ Tóc Tiên phản đối mạnh mẽ việc con gái bỏ ngành Y để làm ca sĩ, luôn giữ suy nghĩ "xướng ca vô loài". Bà từng đặt điều kiện phải tốt nghiệp ngành Y rồi mới được theo đuổi đam mê ca hát. Tuy nhiên, Tóc Tiên chọn đi con đường riêng, bước hẳn vào nghệ thuật và chấp nhận khoảng thời gian "đóng băng" quan hệ với mẹ trong nhiều năm. Sau khi cô quyết định nghỉ học Y, mâu thuẫn đôi bên càng leo thang, dù từng nhiều lần cố gắng hòa giải nhưng vẫn không tìm được tiếng nói chung.

Mâu thuẫn giữa Tóc Tiên và mẹ xuất phát từ việc cô bỏ ngang ngành Y quyết theo đuổi đam mê ca nhạc

Tóc Tiên từng chia sẻ mẹ là người nghiêm khắc với con gái trong việc học tập đến mức khiến mối quan hệ của cả hai trở nên căng thẳng. "Tiên nhớ là cái mâu thuẫn lớn đến mức có nhiều lần Tiên chui vào tủ quần áo để khóc. Thậm chí đang lái xe ngoài đường mà Tiên phải dừng lại, bước ra ngoài để ôm mặt khóc", nữ ca sĩ từng chia sẻ trong chương trình.

Không chỉ định hướng nghề nghiệp, mẹ Tóc Tiên còn can thiệp sâu vào chuyện tình cảm của con gái. Nữ ca sĩ từng chia sẻ mẹ cô không chấp nhận bất kỳ ai nếu bà không ưng ý, đặc biệt phản đối người làm nghệ thuật. Điều này khiến Hoàng Touliver từng tổn thương và phải xa cô một thời gian vì sự cấm cản từ mẹ vợ tương lai. Đến ngày cưới vào tháng 2/2020, mẹ Tóc Tiên vẫn không xuất hiện, chỉ có bố cô đến chúc mừng.

Trước khi kết hôn, Tóc Tiên từng nói: "Mẹ muốn can thiệp và quyết định người tôi yêu. Bất cứ người đàn ông nào mẹ không chọn thì đó đều là không tốt. Mẹ tôi không chấp nhận bất cứ ai đến bên tôi nếu bà không thích. Hồi đôi mươi, mình sống theo lý lẽ con tim, càng cấm cản thì càng lao theo. Tôi cãi lời mẹ bất chấp, tôi muốn sống với tình yêu của mình. Điều này càng làm mâu thuẫn giữa tôi với mẹ lớn hơn. Mẹ không thích bất cứ người đàn ông nào ở bên tôi, nếu tôi nói quá nhiều, chắc chắn mâu thuẫn ấy sẽ càng tăng. Tôi chọn cách sống bình lặng để mâu thuẫn này không gay gắt nữa. Trước đây, 80 - 90% lý do tôi im lặng, không nói chuyện riêng tư là vì điều này".

Trong đám cưới của Tóc Tiên và Touliver chỉ có bố của nữ ca sĩ xuất hiện

Trong một lần trả lời phỏng vấn cách đây 2 năm, khi nói về những điều muốn làm nếu chỉ còn 24 giờ để tồn tại, Tóc Tiên nhanh chóng trả lời: "Nếu còn 24 giờ để sống, Tiên sẽ gọi cho một người lâu lắm rồi Tiên chưa nói chuyện chính là mẹ. Dù cho rất nhiều biến cố đã xảy ra, con vẫn muốn nói, con cảm ơn mẹ vì đã cho con rất nhiều điều trong cuộc sống này".

Sau gần một thập kỷ đầy trắc trở thì tháng 8 vừa qua, Tóc Tiên bất ngờ chia sẻ hình ảnh một hộp chocolate và túi trái cây lên mạng xã hội kèm chú thích: My mom's love language (tạm dịch: Cách yêu thương của mẹ - PV). Đây là lần hiếm hoi cô nhắc về mẹ theo cách nhẹ nhàng và không giấu được sự xúc động.

Không chỉ công khai hình ảnh món quà từ mẹ, động thái này cho thấy Tóc Tiên và mẹ đã có những bước tiến hóa giải sau chuỗi năm tháng căng thẳng. Dù chưa chia sẻ chi tiết, cách đưa hình ảnh ấy lên trang cá nhân chứng minh rằng cả hai đã hướng đến sự thấu hiểu thay vì đối đầu.

Đối với những người đã theo dõi hành trình của Tóc Tiên, đây là tín hiệu tích cực: một mối quan hệ từng rạn nứt sâu sắc cuối cùng cũng có cơ hội được hàn gắn. Và với nữ ca sĩ – người đã đi qua rất nhiều biến cố nội tâm, sự đồng điệu trở lại với mẹ có thể chính là một trong những điều chữa lành nhất.

Tóc Tiên thoải mái chia sẻ về mẹ trên mạng xã hội