Trong giới showbiz, phần đa nghệ sĩ đều hạn chế nhắc tới gia đình riêng, thậm chí có người còn giấu chuyện đã có người yêu, đã lập gia đình. Nhưng có lẽ nam Đại tá, NSND – Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội Tự Long là trường hợp ngoại lệ. Trên mạng xã hội, NSND Tự Long thường xuyên dành nhiều status cho vợ và các con với tình yêu thương ngọt ngào, sâu sắc.

Chỉ trong 2 tháng gần đây, nam NSND đã đăng 4 status chia sẻ về vợ. Những ngày lễ quan trọng, NSND Tự Long cũng không quên đăng tải hình ảnh bên vợ và các con. Cụ thể trong ngày 20/10, anh gửi lời chúc tới vợ và 2 cô con gái, gọi vợ là "người phụ nữ của đời tôi".

Tự Long và vợ.

Ngay sau đó không lâu, Tự Long làm một bài thơ nói lên sự vất vả của vợ: "Bữa cơm gia đình đầy đủ/Nhưng luôn thiếu bóng bố/Mẹ vất vả ngược xuôi/Hai tuần ba đứa ốm/Suốt một năm chông gai/Bố miệt mài cống hiến/Giờ vẫn đang tiếp diễn/Cảnh đi suốt không thôi".

Chia sẻ đầy cảm xúc của NSND Tự Long nhận được sự đồng cảm của hơn 300 người ái mộ. Phần lớn cho rằng vợ anh là người phụ nữ hạnh phúc khi được chồng hiểu, cảm thông và ghi nhận.

Vợ NSND Tự Long là giảng viên, vì thế trong ngày 20/11, nam nghệ sĩ cũng không quên viết status chúc mừng: "Nhà em có cô giáo/Cô thích cúc họa mi/Em nghèo chẳng tặng chi/Mỗi bình hoa nho nhỏ/Gọi là có chúc mừng". Tình yêu chân thành giản dị mà Tự Long dành cho vợ khiến nhiều người phải xuýt xoa.

Ở một chia sẻ khác, NSND Tự Long tiết lộ việc vợ thắc mắc khi thấy chồng mặc cả cây trắng ra ngoài. Cách chia sẻ của nam nghệ sĩ cho thấy vợ chồng anh rất quan tâm đến nhau, chỉ cần một thay đổi nhỏ cũng có thể nhận ra.

Gia đình nam nghệ sĩ.

Trước đó, Tự Long cũng thường xuyên đăng nhiều status cảm ơn vợ khiến nhiều người phải trầm trồ ghen tỵ. NSND Tự Long viết: "Có người bảo là khoe. Có người bảo là sợ. Có ông bảo chắc mắc lỗi (kệ tôi). Nói thật không có vợ thì không có ngày hôm nay đâu. Cảm ơn em đã vất vả vì anh và gia đình nhỏ".

Hồi đầu tháng 5/2025, NSND Tự Long cũng nhắn nhủ lời cảm ơn tới vợ nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới: "Mười năm dọn về nhà chung/Bao nhiêu vất vả em cùng lo toan/Dạy dỗ con cái chăm ngoan/Trong ngoài yên ấm không phàn nàn chi/Thời gian rồi sẽ trôi đi/Nhưng tình yêu ấy không gì đổi thay". Ngoài những dòng thơ, anh còn không quên lời cảm ơn đầy ngọt ngào: "Cảm ơn em đã đến bên anh".

Khi xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng, NSND Tự Long luôn nhắc tới vợ và sự hy sinh mà cô đã dành cho anh và gia đình.

Chuyện tình của NSND Tự Long và vợ anh, Trần Minh Nguyệt, luôn được công chúng hâm mộ bởi sự bình yên và kín đáo. Minh Nguyệt kém Tự Long 12 tuổi, là giảng viên tại Học viện Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Hai người quen biết qua bạn bè, rồi dần trở nên thân thiết nhờ sự đồng điệu trong tính cách. Sau thời gian tìm hiểu, cặp đôi quyết định về chung một nhà vào năm 2015 trong sự chúc phúc của gia đình và đồng nghiệp.