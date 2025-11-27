Mỹ nhân nổi danh được Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu là vợ vừa đi theo về Long An, trợ lý thông báo gấp

Huỳnh Anh Tuấn là diễn viên gạo cội của màn ảnh Việt, sinh năm 1968 và từng ghi dấu trong nhiều phim truyền hình. Sau nhiều thập kỷ hoạt động ở lĩnh vực phim ảnh, anh chuyển hướng làm vlog cuộc sống — thường xuyên đăng video nấu ăn, sinh hoạt đời thường ở quê vườn.

Khánh Huyền — từng là "mỹ nhân màn ảnh phía Bắc", được truyền thông mệnh danh "hoa hậu màn ảnh Việt". Cô sinh năm 1971 và có thời kỳ nổi bật trong các phim truyền hình, sân khấu từ cuối những năm 1990. Những bộ phim từng làm nên tên tuổi Khánh Huyền có thể kể tới: Hát giữa chiều mưa, Nụ tầm xuân, Người nổi tiếng, Vui buồn sau lũy tre...

Hiện cô sống khá kín tiếng, ít xuất hiện trong showbiz nhưng vẫn tham gia một số hoạt động giải trí nhẹ, đồng thời thỉnh thoảng nhận lời xuất hiện trong các vlog, video đời thường.

Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền.

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền từng đóng phim chung và vào vai vợ chồng. Trong những năm gần đây, dù ít đóng phim chung, họ vẫn giữ liên lạc và thường xuyên xuất hiện cùng nhau ở ngoài đời — đặc biệt trong các vlog đời thường, nấu ăn, gặp gỡ bạn bè tại nhà vườn của Huỳnh Anh Tuấn ở Long An.

Trong một vlog từ năm 2024, Huỳnh Anh Tuấn gây chú ý khi giới thiệu Khánh Huyền là vợ: "Ai hỏi bà xã tôi đâu? Vợ anh Tuấn đâu? Đó, nay vợ tôi tới rồi. Nói giỡn chứ đây là bà xã của Tuấn trong phim thôi nha." Cả hai cũng không ngại thể hiện sự thân thiết như lau mồ hôi cho nhau, hỗ trợ nấu ăn... Việc hai nghệ sĩ kín tiếng đời tư nhưng thoải mái gọi nhau là vợ chồng khiến khán giả thích thú và tò mò hơn. Tuy nhiên, kể từ lần đó, cặp đôi không đề cập thêm tới chuyện này nữa.

Vào tháng 7, nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn bị đột quỵ khiến việc đăng clip nấu ăn bị gián đoạn. Gần đây, khi sức khỏe tốt hơn, anh đã tái xuất. Trong clip nấu cháo gà mới đây, nam nghệ sĩ tiếp tục xuất hiện cùng Khánh Huyền. Theo nội dung clip do trợ lý của Huỳnh Anh Tuấn chia sẻ thì Khánh Huyền đã theo đàn anh về Long An chơi.

Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền về Long An nấu cháo gà.

"Nay là lần đầu tiên anh Tuấn và chị Khánh Huyền đi chơi xa với nhau sau hơn 4 tháng, nói xa vậy thôi chứ không xa lắm. Đợt này anh chị về Tân Thạnh, Long An cũ, bây giờ là Tân Thạnh của tỉnh Tây Ninh rồi đó mọi người. Trước đó anh Tuấn hay đi chơi với chị Huyền với chú Tùng Yuki nhưng đợt này chú Tùng bận nhiều việc nên chỉ có mỗi mình chị Huyền sắp xếp được lịch để tranh thủ tái ngộ anh Tuấn cho anh vui," trợ lý tiết lộ.

Đặc biệt, nam trợ lý này còn "thông báo gấp" về mối quan hệ thật sự giữa Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền:

"Nhiều anh chị cứ hỏi anh Tuấn với chị Huyền có phải vợ chồng không? Anh chị chỉ là bạn diễn thôi. Ai cũng có gia đình riêng và việc không chia sẻ quá nhiều về gia đình là vì anh chị không muốn chia sẻ nên mọi người cũng không nên hỏi sâu."

Như vậy, việc nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu Khánh Huyền là "vợ" chỉ là lời nói vui.