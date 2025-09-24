Đám cưới vốn là dịp vui trọng đại, nơi gia đình, bạn bè và đồng nghiệp tụ họp để chúc phúc cho đôi lứa. Thế nhưng, không ít người vô tình làm mất điểm trong mắt người khác chỉ vì những hành vi kém tinh tế trong bữa tiệc. Các chuyên gia tâm lý xã hội cho rằng đây là dấu hiệu rõ ràng của chỉ số EQ thấp – sự thiếu nhạy cảm và khả năng kiểm soát cảm xúc trong giao tiếp.

Trên thực tế, chỉ cần quan sát một vài chi tiết nhỏ trong cách ứng xử ở bàn tiệc cưới, người ta dễ dàng nhận ra đâu là người tinh tế và đâu là người thiếu ý tứ. Dưới đây là bốn thói quen thường gặp nhất của những người EQ thấp, mà nếu bạn không mắc phải thì quả thực đáng chúc mừng.

1. Đến trễ nhưng vẫn đòi chỗ đẹp

Đám cưới thường được tổ chức theo khung giờ cố định. Thế nhưng, một số khách mời đến muộn nhưng lại yêu cầu xếp chỗ ngồi gần sân khấu hoặc chen vào bàn đã đủ chỗ. Hành động này không chỉ gây lộn xộn mà còn khiến người khác khó chịu.

Theo các chuyên gia, việc đến muộn thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với chủ tiệc. Việc còn đòi hỏi vị trí đẹp trong khi bản thân không đúng giờ lại càng cho thấy sự ích kỷ. Người EQ cao sẽ lựa chọn ngồi vị trí còn trống, tránh làm phiền người khác, thay vì gây phiền toái cho cả bàn.

Ảnh minh hoạ: Internet

2. Ăn uống ồn ào, chen lấn

Một biểu hiện rõ ràng khác của EQ thấp là cách cư xử thiếu kiểm soát trong bữa ăn. Có người ăn uống phát ra tiếng lớn, nói chuyện to, thậm chí tranh phần món ăn ngon. Không ít trường hợp còn gắp đồ ăn về phía mình liên tục, khiến người cùng bàn khó chịu.

Trong văn hóa Việt Nam, bữa tiệc cưới không chỉ là để ăn uống mà còn là dịp giao lưu. Việc ăn uống thiếu ý tứ phản ánh sự thiếu tôn trọng tập thể. Người EQ cao thường biết nhường nhịn, gắp vừa đủ và giữ thái độ lịch sự, tạo không khí dễ chịu cho mọi người.

3. Ép ăn, ép uống

Trong các bữa tiệc cưới, việc mời nhau ăn uống là chuyện bình thường, nhưng biến nó thành sự ép buộc lại phản ánh EQ thấp. Không ít người liên tục gắp đồ ăn cho người khác, ép họ phải ăn hết hoặc uống thêm, bất chấp sở thích, khẩu vị hay tình trạng sức khỏe.

Ảnh minh hoạ: Internet

Theo các chuyên gia xã hội học, đây là hành vi thể hiện sự thiếu đồng cảm. Người EQ thấp thường không nhận ra rằng mỗi người có giới hạn và lựa chọn riêng. Việc ép ăn, ép uống không chỉ gây khó xử cho người khác mà còn khiến bữa tiệc mất đi sự thoải mái, vui vẻ vốn có.

4. Bỏ về giữa chừng, không chào hỏi

Một thói quen tưởng chừng nhỏ nhưng lại khiến nhiều người đánh giá thấp EQ là tự ý bỏ về mà không chào hỏi chủ tiệc hay những người cùng bàn. Có người viện cớ bận việc nhưng lại rời đi trong im lặng, tạo cảm giác thiếu tôn trọng.

Theo phép lịch sự tối thiểu, khách mời nên gửi lời chúc mừng và chào gia đình hai họ trước khi rời khỏi. Hành động này vừa thể hiện sự trân trọng, vừa cho thấy khả năng ứng xử tinh tế. Người EQ cao luôn biết giữ hình ảnh của mình trong mắt người khác, ngay cả ở những chi tiết nhỏ.

Đám cưới không chỉ là dịp mừng hạnh phúc đôi lứa mà còn là nơi để mỗi người thể hiện sự lịch sự và trí tuệ cảm xúc. Nếu bạn tránh được những hành vi này, xin chúc mừng – bạn đang là một người có EQ đủ cao để giữ hình ảnh đẹp trong mắt người khác.