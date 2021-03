Người có 3 đặc điểm này hầu như càng sống phúc càng mỏng: Nếu có, hãy sửa ngay!

Theo cuốn "Thái căn đàm" (Trung Quốc), có phúc chính là giảm bớt được những chuyện vụn vặt, việc tai hại nhất đời người là con người có những suy nghĩ không cần thiết.



Chỉ có những người làm việc chăm chỉ mới hiểu được rằng hạnh phúc là giảm bớt được những vấn đề nhỏ nhặt; Và chỉ có người ôn hòa nhã nhặn mới hiểu được rằng suy nghĩ lung tung sẽ gây ra tai họa.

Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời con người là sống vô lo vô nghĩ, và tai họa lớn nhất chính là quá nhạy cảm đa nghi.

Chỉ có những người thường xuyên vất vả bận rộn mới hiểu được niềm hạnh phúc khi được thanh nhàn; Chỉ có người bình tĩnh nhã nhặn mới hiểu được rằng đa nghi sẽ mang đến tai họa.

Từ đó có thể thấy, ít chuyện chính là phúc, đa nghi chính là họa!

Cách trân trọng hạnh phúc của Tăng Quốc Phiên chính là:

"Không nên quá cầu toàn và phải biết trân trọng hạnh phúc, hoa chưa nở hết, trăng chưa tròn mới là phong cảnh đẹp nhất của nhân gian. Khi có phúc thì nên biết tiết kiệm cũng như trân trọng, biết chia sẻ với người khác, khi có quyền có thế thì không nên cậy quyền cậy thế ép người quá đáng, nếu không sẽ phải nhận lấy quả đắng."

Vậy thì những người bình thường như chúng ta nên làm để tích phúc cho bản thân, để bản thân được sống vui vẻ, hạnh phúc? Những hành vi nào có thể sẽ khiến thần may mắn ít ghé thăm chúng ta?

Về cơ bản, những người càng sống càng bạc phúc thường có 3 đặc điểm chung dưới đây.

Thích than phiền và hay tức giận

Nếu một người luôn thích than phiền về cuộc sống, dù cho cơ hội có đến trước mắt thì cuối cùng nó cũng sẽ lặng lẽ bỏ bạn mà đi, vì khi nó đến bên cạnh bạn, bạn lại chỉ biết than phiền và không kịp chuẩn bị gì để chào đón nó.

May mắn sẽ vì thế mà càng ngày càng ít, cuối cùng "phúc" trở thành thứ xa xỉ với bạn.

Chẳng ai thích những người hay than phiền và hay tức giận, ông trời cũng vậy. Bạn bỏ ra thứ gì sẽ nhận về thứ đó, công sức bạn bỏ ra bao nhiêu sẽ được hoàn trả lại bấy nhiêu.

Trong tâm lý học có một khái niệm, gọi là "sở tư tức sở kiến", ý nghĩa chính là: Trong lòng bạn nghĩ đến thứ gì thì sẽ nhìn thấy thứ đó!

Cũng giống như vậy, nếu một người thích than phiền và hay tức giận, tất cả những gì anh ta nhìn thấy sẽ đều là những đám mây đen, là mặt xấu của bản chất con người và là các vấn nạn của xã hội.

Cho dù "Nữ thần may mắn" giáng trần thì anh ta cũng không thấy, không biết, cứ tiếp tục than phiền, may mắn đến tay cũng sẽ chạy đi mất.

Vì vậy mới nói chúng ta nên bớt than phiền và bớt tức giận, phải học cách thấu hiểu bao dung, kiên trì giữ vững ý chí, chăm chỉ làm việc, chịu được nghèo khổ, chịu được uất ức, làm được việc, có chính kiến và biết khoan dung độ lượng!

Và về cơ bản, người càng sống càng vô phúc đều có đặc trưng này - thích than phiền và hay tức giận!

Không giữ chữ tín, nói một đằng làm một nẻo

Ở một mức độ nào đó, xã hội hiện đại được xem là một "xã hội tín dụng".

Cho dù hiện tại bạn không có tài năng gì và cũng không có nhiều tiền, nhưng chỉ cần mức tín dụng của bạn tốt thì có rất nhiều ngân hàng lớn sẽ làm thẻ tín dụng cho bạn, bạn bè cũng sẽ vui vẻ khi cho bạn mượn tiền.

Nhưng nếu một người không trọng chữ tín, thích lật lọng thì dần dần mọi người sẽ tránh xa anh ta ra.

Không có ai thích làm bạn với người thích lật lọng, không trọng chữ tín cả, cái này gọi là "người làm trái với đạo nghĩa sẽ rơi vào thế bị cô lập".

Vì vậy ở trong xã hội, những người như thế này thường bị rơi vào cảnh khốn cùng, càng đừng nhắc đến việc sẽ gặp được nhiều may mắn!

Tỏ ra quá thông minh

Tại sao nói "người quá thông minh" cũng là người không có phúc?

Bởi vì "Thông minh quá thì bị thông minh hại", cơ quan tính toán quá thông minh ngược lại sẽ làm hại đến tính mạng của người đó.

Mọi vật trên đời đều có hai mặt chính phản, âm dương, nếu như bị nghiêng lệch về một bên thì sẽ vật cực tất phản (sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại), quá mức thông minh chính là ngu ngốc.

"Nước trong quá thì không có cá, người tốt quá thì không ai chơi", người thông minh quá sẽ không có bạn bè và mất đi nhiều cơ hội, từ đó càng ngày họ càng gặp ít may mắn!

Tăng Quốc Phiên từng nói: "Cậy mình có tài mà tự mãn, tự tâng bốc mình thì sẽ bị tiểu nhân ghen ghét, đồng thời cũng bị quân tử xem thường."

Từ đó có thể thấy, người thông minh sẽ dễ dàng trở nên kiêu ngạo, vì vậy mới có câu "Từ xưa đến nay, người tài khắp thiên hạ đều bại bởi một chữ kiêu ngạo"!

Ảnh minh họa.

Hơn nữa, những người bị người khác ghét cũng không thể tránh khỏi một chữ kiêu, nếu như cuộc đời đổ vỡ thì may mắn tất nhiên cũng sẽ rời đi!

Người thông minh quá thì đức mỏng, người tài hoa quá thì bạc phận!

Dương Tu bị Tào Tháo giết hại, chính là vì ông thích thể hiện sự thông minh của bản thân mình trước mặt Tào Tháo.

Một người biểu hiện quá mức thông minh và khéo léo sẽ tự hủy hoại nhân duyên của chính mình, cũng chính là tự cắt đứt may mắn mà ông trời ban cho họ.

Vì vậy khi chúng ta đối nhân xử thế chúng ta cũng phải biết giả vờ ngờ nghệch, khiêm tốn lễ phép, học cách giấu tài năng, không muốn bị ghen ghét thì phải biết ẩn mình, như thế mới có thể gặp nhiều may mắn!

Và về cơ bản thì người bạc phúc, phúc mỏng đều có đặc trưng này, đó chính là quá mức thông minh!