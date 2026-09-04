HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người chồng trong vụ thảm án ở Đồng Nai: 'Hắn từ mái tôn xuống là đâm em nhiều nhát'

Văn Quân - Trọng Quân
|

Sau cuộc phẫu thuật kéo dài 6 tiếng, truyền gần 20 đơn vị máu, hiện nạn nhân Q - người chồng trong vụ thảm án ở Đồng Nai đã qua cơn nguy kịch. Anh cho biết bị nghi phạm dùng dao Thái Lan đâm liên tiếp nhiều nhát trước khi chạy ra ngoài đường kêu cứu rồi ngất xỉu.

Nỗi đau xé lòng sau vụ thảm án ở Đồng Nai
Tags

thảm án ở đồng nai

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại