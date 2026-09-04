Người chồng trong vụ thảm án ở Đồng Nai: 'Hắn từ mái tôn xuống là đâm em nhiều nhát'

Sau cuộc phẫu thuật kéo dài 6 tiếng, truyền gần 20 đơn vị máu, hiện nạn nhân Q - người chồng trong vụ thảm án ở Đồng Nai đã qua cơn nguy kịch. Anh cho biết bị nghi phạm dùng dao Thái Lan đâm liên tiếp nhiều nhát trước khi chạy ra ngoài đường kêu cứu rồi ngất xỉu.

Theo Tiền Phong Copy link Link bài gốc Lấy link https://tienphong.vn/nguoi-chong-trong-vu-tham-an-o-dong-nai-han-tu-mai-ton-xuong-la-dam-em-nhieu-nhat-post1873579.tpo