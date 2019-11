Người chồng cướp 100 triệu đồng để lấy tiền chữa bệnh cho vợ

Ngày 9/11, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết: Công an huyện Đông Sơn vừa vận động Phạm Văn Hậu (SN 1989, trú xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn) ra cơ quan Công an đầu thú về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào khoảng 10h sáng 6/11, bà N.T.T (SN 1960, trú cùng địa phương) đang trên đường đi lấy số tiền 100 triệu đồng (bỏ trong giỏ xe đạp) vay từ ngân hàng trở về .

Khi đi trên QL 45 đến đoạn đường khu công nghiệp Đông Tiến, thị trấn Rừng Thông thì bị nam thanh niên đi xe máy, mặc áo chống nắng, áp sát từ phía sau lên giật chiếc túi nilon đựng tiền trong giỏ xe rồi tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận được thông tin Công an huyện Đông Sơn vào cuộc xác minh, rà soát. Đến 18h ngày 7/11, Công an đã vận động Hậu đến cơ quan đầu thú và giao nộp toàn bộ số tiền trên.

Tại cơ quan Công an, Hậu khai nhận do vợ bị bệnh ung thư xương thiếu tiền chạy chữa nên khi Hậu đi vay tiền tại UBND xã và biết bà T vừa vay 100 triệu đồng nên đã nảy sinh ý định cướp số tiền trên.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.