Người chồng chém vợ rồi tự sát có tiền sử tâm thần

Liên quan đến vụ việc chồng cầm dao chém vợ nguy kịch rồi tự sát do ghen tuông xảy ra hôm 17/10 vừa qua ở xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung (Thanh Hóa), bước đầu thông tin từ Bệnh viên đa khoa tỉnh Thanh Hóa xác định người chồng có tiền sử nghiện rượu và có sổ điều trị tâm thần.



Cụ thể, phía Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa xác nhận: ông Lê Bá Xuân (SN 1960, ngụ xã Hà Ngọc) là người dùng dao chém vợ là Phạm Thị Kim (SN 1965) rồi cắt cổ tự tử nhập viện lúc 9h30' ngày 17/10. Ông Xuân nhập viện trong trạng thái tỉnh táo có vết thương ở vùng cổ do tự cắt, lộ khí quản bờ vết thương sắc gọn kích thước 5x10cm.

Hiện các vết thương đã được xử trí. Bệnh nhân có tiền sử nghiện rượu và có sổ đang điều trị tâm thần tại Bệnh viện tâm thần.

Riêng đối với bà Phạm Thị Kim nhập viện trong tình trạng nặng do bị chém nhiều vào vị trí vùng mặt, cổ và sâu vào cánh tay hai bên. Chẩn đoán bị sốc mất máu, đa chấn thương do bị chém. Bệnh viện đã truyền 4 đơn vị máu, 4 đơn vị huyết tương. Do bị thương quá nặng nên Bệnh viện đã chuyển ra Bệnh viện Việt Đức điều trị.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 17/10 tại thôn 10, xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung, người dân chứng kiến ông Lê Bá Xuân dùng dao chém vợ là Phạm Thị Kim nhiều nhát trên cơ thể. Khi thấy vợ gục xuống, máu chảy nhiều, người chồng bất ngờ dùng dao cắt cổ mình để tự tử.

Phát hiện sự việc, người dân đã đưa cả hai vợ chồng đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Theo chính quyền địa phương, nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình, ông Xuân ghen tuông vợ có bồ bịch, bởi bà Kim đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan mới về. Hai bên lời qua tiếng lại rồi dẫn tới sự việc trên.

Hiện, vụ việc đang được Công an Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.