Nhiều người cho rằng khoảng không cao hơn chục mét tại ga tàu cao tốc hay sân bay là lãng phí. Tuy nhiên, đằng sau thiết kế tưởng chừng dư thừa này lại là giải pháp tối ưu, giải quyết bài toán an toàn, âm học và tâm lý đám đông.

Khi bước vào các sân bay hay nhà ga tàu cao tốc hiện đại tại Trung Quốc, không ít hành khách đặt câu hỏi trước những mái vòm cao hơn chục mét cùng khoảng không gian trống trải rộng lớn phía trên đầu.

Trong khi đó, phần lớn con người có chiều cao chưa tới 2 mét, việc bỏ ra hàng trăm triệu nhân dân tệ (tương đương hàng trăm tỷ đồng) để dựng nên những nhà ga nhịp lớn với trần cao ngút thường bị nhìn nhận như một sự phô trương và lãng phí tài nguyên không cần thiết.

Dẫu vậy, theo phân tích từ thực tiễn kiến trúc giao thông công cộng, đây lại là phương án tối ưu đã trải qua nhiều phép thử thực tế, nơi mỗi khoảng không được chừa lại đều phục vụ những nhu cầu sử dụng thiết yếu và hoàn toàn không dư thừa.

Bài học đắt giá từ việc thu hẹp trần tại nhà ga New York

Để thấy rõ hậu quả của việc "tiết kiệm" không gian phía trên, giới kiến trúc giao thông công cộng toàn cầu vẫn thường nhắc lại câu chuyện tại nhà ga xe lửa New York. Đưa vào sử dụng từ năm 1903, công trình này được xây dựng theo phong cách kiến trúc tổng thể của nhà hát Opera Paris (Pháp), kết hợp nét thoáng đãng trong kiến trúc cổ điển châu Âu với vẻ bề thế của công trình công cộng kiểu Mỹ. Điểm nhấn quan trọng nhất trong bản thiết kế ban đầu chính là khoảng không công cộng cực cao và hoàn toàn trống trải.

Thế nhưng, nửa thế kỷ sau đó, đơn vị vận hành lại cho rằng phần không gian rộng lớn phía trên quá lãng phí nên đã tiến hành chiếm dụng và cải tạo để thu hẹp chiều cao tầng. Hệ quả xuất hiện gần như ngay lập tức: trải nghiệm thị giác khoáng đạt biến mất, thay vào đó là hàng loạt bất cập nghiêm trọng.

Vào những khung giờ cao điểm, nhà ga xảy ra tình trạng thiếu oxy cục bộ. Khi lượng người đổ về đông đúc, không gian trần thấp chật chội tạo ra cảm giác bức bối, đè nặng dữ dội lên hành khách. Nguy hiểm hơn, nếu phát sinh hỗn loạn hay sự cố khẩn cấp, lực lượng chức năng thậm chí không tìm nổi một vị trí thuận lợi từ trên cao để quan sát và bao quát toàn bộ hiện trường.

Trước những bất tiện kéo dài đó, người dân địa phương đã phải đồng loạt kiến nghị để khôi phục lại chiều cao tầng nguyên bản. Vết xe đổ tại New York từ đó trở thành tài liệu tham khảo quan trọng, giúp các nhà thiết kế sau này không lặp lại sai lầm tương tự.

Lá chắn an toàn trong không gian trần cao

Tại Trung Quốc, sảnh chờ của các ga tàu cao tốc nhìn chung được thi công bằng kết cấu dàn không gian thép nhịp lớn với chiều cao bên trong dễ dàng vượt mốc chục mét, rộng tới mức người đi bộ mất khoảng 5 đến 6 phút mới di chuyển hết từ đầu này sang đầu kia.

Theo ghi nhận thực tế tại ga Trịnh Châu Đông của Trung Quốc, trong mùa cao điểm Xuân vận, toàn bộ tòa nhà cao gần 60 mét với 5 tầng - bao gồm 3 tầng nổi và 2 tầng hầm - trong đó riêng chiều cao trần treo đã tương đương 3 tầng nhà ở thông thường. Nếu thay thế thiết kế này bằng mô hình mặt bằng rộng nhưng trần thấp giống các ga tàu điện ngầm thông thường, cảm giác ngột ngạt và chen chúc vào giờ cao điểm chắc chắn sẽ tăng gấp đôi.

Về mặt công năng, chiều cao trần vượt trội trước hết mang lại khả năng lấy sáng tự nhiên tốt cùng hiệu suất tản nhiệt cao. Các biển chỉ dẫn lối thoát hiểm khi được treo trên cao sẽ giúp hành khách đứng ở bất kỳ vị trí nào trong đại sảnh cũng có thể nhận diện ngay chỉ bằng một cái ngẩng đầu.

Quan trọng hơn cả là yếu tố an toàn phòng cháy chữa cháy: khi hỏa hoạn xảy ra, khoảng không rộng lớn phía trên sẽ đóng vai trò như một bể chứa khổng lồ giúp gom giữ lượng lớn khói đặc. Cơ chế này ngăn không cho lớp khói độc hạ xuống ngang tầm hít thở của con người trong thời gian ngắn, qua đó kéo dài thời gian vàng để toàn bộ hành khách sơ tán an toàn.

Giá trị về âm học và tâm lý đám đông

Bên cạnh yếu tố an toàn sinh mạng, không gian trần cao còn giải quyết hiệu quả bài toán âm học và tâm lý trong vận hành thực tế. Vào các dịp lễ tết, đại sảnh nhà ga luôn rơi vào cảnh ồn ào khi tiếng người nói chuyện, tiếng rao bán tại các gian hàng và tiếng loa phát thanh trộn lẫn vào nhau. Trong một môi trường trần thấp, hiện tượng dội âm sẽ khiến âm thanh trở nên đục và khó nghe.

Ngược lại, chiều cao tầng đủ lớn giúp giảm thiểu đáng kể nhiễu tiếng vang, bảo đảm hành khách nghe và phân biệt chính xác từng thông báo lên tàu để không bỏ lỡ chuyến đi.

Ngoài ra, do quy định của ngành đường sắt cao tốc và hàng không dân dụng đều yêu cầu hành khách phải làm thủ tục kiểm tra an ninh sớm, phần lớn người dân thường tập trung tại ga từ rất lâu trước giờ khởi hành.

Trong những đợt cao điểm như Xuân vận hay dịp lễ Quốc khánh Trung Quốc, mật độ người tại sảnh chờ tăng đột biến. Nếu phải chờ đợi trong một không gian thấp và bí bách, đám đông rất dễ rơi vào trạng thái lo âu, bức bối, đồng thời chất lượng không khí cũng nhanh chóng suy giảm do tích tụ đông người trong thời gian ngắn. Khoảng không phía trên lúc này trở thành vùng đệm hiệu quả giúp lưu thông không khí và giải tỏa áp lực tâm lý.

Triết lý thiết kế đã chín muồi này tiếp tục được kế thừa trọn vẹn tại các dự án giao thông quy mô lớn hiện nay, điển hình là ga Quảng Châu Bạch Vân đang được xây dựng.

Với tổng mức đầu tư khoảng 44 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng 170,27 nghìn tỷ đồng), tổng diện tích 453.000 mét vuông và diện tích nhà ga đạt 144.500 mét vuông, công trình hướng tới mục tiêu đưa đường sắt cao tốc tiến sâu vào khu vực nội đô.

Khi ngẩng đầu nhìn lên mái vòm cao vút của những nhà ga như vậy trong mỗi chuyến đi, có thể thấy khoảng không tưởng chừng vô dụng phía trên thực chất chính là lớp dự phòng an toàn quý giá được tính toán kỹ lưỡng cho hàng chục nghìn hành khách trong những khung giờ cao điểm.