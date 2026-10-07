Người California phẫn nộ sau khi Tổng thống Trump nói cứ để Iran ‘xóa sổ’ Los Angeles, San Diego

Tổng thống Donald Trump nói với những người ủng hộ ông tại Nebraska cứ để Iran “xóa sổ” một thành phố lớn của Mỹ như Los Angeles hoặc San Diego, khiến các lãnh đạo Dân chủ ở California và một số thành viên Cộng hòa nhanh chóng lên tiếng phản đối.

Ông Trump nhún nhảy tại cuộc mít tinh vận động tranh cử ở Grand Island, Nebraska, ngày 5/10. (Ảnh AP)

Phát biểu tại cuộc vận động chính trị ở vùng nông nghiệp của bang Nebraska ngày 5/10, ông Trump nói về những hy sinh về kinh tế của người Mỹ trong thời chiến và khẳng định ông quyết tâm “giành được chiến thắng vang dội, bởi điều đó chứng minh tất cả những gì chúng ta đã làm”.

“Và một lần nữa, hãy nhớ rằng, với chiến tranh, [những tác động này] chỉ mang tính tạm thời, chỉ cao hơn một chút, đó là một cái giá nhỏ phải trả”, ông phát biểu tại Grand Island, Nebraska, ngụ ý nói đến giá nhiên liệu, phân bón và các sản phẩm khác tăng do những gián đoạn trên thị trường năng lượng vì cuộc chiến.

“Đó là một cái giá rất nhỏ phải trả để giữ cho thế giới an toàn, để giữ cho đất nước chúng ta an toàn. Họ có thể xóa sổ một thành phố. Cứ để họ xóa sổ Los Angeles, cứ để họ xóa sổ San Diego. Đây là một cái giá rất nhỏ phải trả, và chuyện này sẽ sớm kết thúc”, ông nói.

“Về cơ bản, nó gần như đã kết thúc. Nhưng nó sẽ kết thúc rất sớm, và nó sẽ kết thúc theo cách này hoặc cách khác”, ông nói thêm.

Ngày 6/10, Nhà Trắng gạt bỏ những chỉ trích về phát biểu này. Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung viết trên mạng xã hội: “Sự hoảng loạn của truyền thông về những bình luận của Tổng thống Trump không dựa trên thực tế. Ông ấy rõ ràng đang nói rằng các thành phố của Mỹ sẽ bị đe dọa nếu Iran sở hữu vũ khí hạt nhân mà không bị ngăn chặn. Nước Mỹ an toàn hơn nhờ Tổng thống. Iran không có vũ khí hạt nhân, không có hải quân, không có không quân và không có tiền”.

Nebraska là bang mà ông Trump giành được hơn 55% số phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Phát biểu của ông lần này nhằm vào các thành phố do phe Dân chủ điều hành ở California - bang vốn kiên định ủng hộ đảng Dân chủ và thường xuyên bị tổng thống chỉ trích.

Những phát biểu vừa qua đã khiến các quan chức California phản ứng gay gắt.

Thống đốc California Gavin Newsom. (Ảnh: Reuters)

Thống đốc California Gavin Newsom thuộc đảng Dân chủ viết trên mạng xã hội X: “Sau khi điều Vệ binh Quốc gia và Thủy quân lục chiến đến chiếm đóng California, Donald Trump giờ đây lại nói rằng các thế lực thù địch nước ngoài nên ‘xóa sổ’ Los Angeles và San Diego”.

Ông Newsom là một ứng viên tiềm năng cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2028.

Ngày 5/10, California bắt đầu cho phép bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Đảng Cộng hòa của ông Trump hy vọng giành thêm nhiều ghế tại bang này, trong đó có cuộc bầu cử thống đốc năm nay.

Năm ngoái, ông Newsom ủng hộ việc vẽ lại bản đồ các khu vực bầu cử quốc hội của California nhằm tạo lợi thế cho đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm nay, sau khi ông Trump thúc đẩy Texas - nơi phe Cộng hòa kiểm soát, vẽ lại bản đồ để gia tăng lợi thế cho đảng Cộng hòa.

Ông Jim Desmond - ứng viên Cộng hòa đang tranh cử trong ở khu vực bầu cử vừa được phân chia lại gần San Diego, phản ứng với phát biểu của ông Trump.

“Tôi kịch liệt phản đối những phát biểu của Tổng thống Trump. Nước Mỹ phải đối đầu với Iran và bảo vệ lợi ích của chúng ta, nhưng trách nhiệm đầu tiên của Tổng tư lệnh là bảo vệ người dân Mỹ và lãnh thổ quê hương. Không thành phố nào của Mỹ có thể hy sinh, và không gia đình Mỹ nào đáng bị coi là thiệt hại ngoài dự kiến”, ông viết trên mạng xã hội.

Los Angeles và San Diego lần lượt là thành phố lớn nhất và lớn thứ hai của California về dân số.

San Diego cũng là nơi đóng quân của hơn 115.000 quân nhân đang tại ngũ, trong đó có Căn cứ Hải quân San Diego - căn cứ hải quân lớn nhất của Mỹ trên bờ Tây.