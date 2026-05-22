Người bạn trai "cuồng" Man Utd bóp cổ bạn gái suýt chết chỉ vì mua áo Chelsea cho con trai

Tú Tú
|

Câu chuyện kinh hoàng của một người mẹ: Paris Shears, 30 tuổi, sống ở Southampton (Anh), đã trải qua cơn ác mộng khi bị bạn trai bóp cổ chỉ vì cô mua áo Chelsea cho con trai 10 tuổi.

Sự việc xảy ra khi Paris đang gói quà sinh nhật cho con. Cô hào hứng lấy chiếc áo Chelsea ra khoe với bạn trai Robert Lee Hastings (30 tuổi) - một fan cuồng nhiệt của Manchester United. Ngay lập tức, hắn nổi cơn thịnh nộ, hất cô vào tường và siết mạnh cổ cô.

Paris kể lại: “Tôi cảm thấy tầm nhìn tối dần, lúc đó tôi nghĩ mình sắp chết rồi”. Khi hắn buông tay, Paris chạy xuống tầng dưới để bảo vệ các con. Cô hoảng sợ không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo.

Paris Shears suýt bị bạn trai bóp cổ tới chết chỉ vì mua áo bóng đá cho con trai

Paris gặp Hastings qua mạng vào năm 2022. Ban đầu, hắn rất dịu dàng, lắng nghe và quan tâm. Họ nhanh chóng có con chung. Nhưng chỉ sau vài tháng, bạo lực bắt đầu xuất hiện. Lần đầu tiên, chỉ vì Paris nói một câu không vừa ý khi hắn đang chơi game, hắn đã túm tóc, tát cô và ném cô lên giường.

Sau đó, bạo lực xảy ra thường xuyên hơn. Có lần con mèo làm rơi TV, hắn điên tiết, đe dọa giết mèo và cả Paris. Hắn còn đẩy cô ra lan can, giữ cô lơ lửng trên không. Hắn kiểm soát cô rất chặt: không cho chụp ảnh chung, không cho cô có ý kiến riêng, và luôn theo dõi cô.

Vào tháng 11/2023, Paris mua hai chiếc áo bóng đá tặng con trai: một áo Chelsea (đội cô yêu thích) và một áo Man Utd (đội hắn hâm mộ). Chỉ vì thấy chiếc áo Chelsea, Hastings đã bóp cổ cô dữ dội. Paris phải chịu đựng thêm gần một năm nữa mới dám báo cảnh sát. Đến tháng 9/2024, Hastings bị bắt.

Tại tòa, hắn nhận tội bóp cổ và hành hung. Tháng 4/2026, tòa tuyên án hắn 16 tháng tù treo (không phải đi tù) và cấm tiếp cận Paris trong 5 năm. Paris vô cùng thất vọng vì bản án quá nhẹ. Cô cho biết bản thân bị mất ngủ, lo âu nặng, hoảng loạn thường xuyên và mắc chứng PTSD (rối loạn stress sau chấn thương). Paris sợ gặp bạn trai cũ nên cô hầu như không dám ra khỏi nhà, phải nhờ giao đồ ăn về. Cô sụt cân, gặp vấn đề về nuốt thức ăn, tiêu hóa kém và phải nghỉ việc. Dù mối quan hệ đã kết thúc từ tháng 4/2024, nhưng nỗi sợ hãi vẫn đeo bám cô mỗi ngày.

Paris nói: “Hắn được tự do, nhưng tôi lại trở thành tù nhân trong chính ngôi nhà của mình”. Hiện tại, cô đang vận động thay đổi luật pháp để những kẻ bạo hành gia đình không dễ dàng được giảm án khi nhận tội muộn.

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

