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Người bán hàng gần cổng bệnh viện thừa nhận tự rót nước vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cho khách

Phạm Trang
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Công an phường Vinh Phú phát hiện người bán nước tự đóng nước vào vỏ chai mang nhãn hiệu nổi tiếng để bán cho khách gần cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Vinh Phú phát hiện tài khoản Facebook “Tu Dung” đăng tải nội dung phản ánh về việc một người bán nước lọc tự đóng vào vỏ chai mang nhãn hiệu nổi tiếng để bán cho khách trước gần cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Công an phường Vinh Phú, Phòng Kinh tế, hạ tầng đô thị phường và Đội Quản lý thị trường số 11 (Chi Cục Quản lý thị trường Nghệ An) kiểm tra ki-ốt bán hàng của P.T.H. (Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vinh Phú tiến hành xác minh, làm rõ người bán hàng trên là P.T.H (SN 2001), trú tại khối Phú Sơn Đường, phường Vinh Phú. Đơn vị sau đó phối hợp với Phòng Kinh tế, hạ tầng đô thị phường và Đội Quản lý thị trường số 11 (Chi Cục Quản lý thị trường Nghệ An) mời P.T.H. đến trụ sở để làm việc.

P.T.H. tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An)

Tại cơ quan Công an, H. thừa nhận hành vi của mình, nhận thức được việc tự đóng nước vào vỏ chai mang nhãn hiệu của đơn vị khác để bán cho người tiêu dùng là không đúng quy định. H. khai báo thành khẩn, đồng thời cam kết không tái diễn hành vi tương tự, tránh gây ảnh hưởng đến quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng.

Hiện Công an phường Vinh Phú tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với đơn vị liên quan để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

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