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Người ẵm giải độc đắc hơn 83 tỷ liên tiếp 4 lần trúng số trong 1 tháng

Đại Việt/VTC News
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Tính cả giải Jackpot 1 (độc đắc) sản phẩm Power 6/55 trị giá hơn 83 tỷ đồng, người đàn ông ở TP.HCM đã liên tiếp 4 lần trúng số chỉ trong 1 tháng.

Anh Bùi Văn Mạnh (SN 1981, ngụ phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM) lại vừa trúng 16 tấm vé số giải khuyến khích của Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa Vũng Tàu ngày 30/6 với trị giá 6 triệu đồng/giải. Tổng cộng, anh trúng 96 triệu đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân). Tấm vé may mắn của anh có dãy số 489966.

Người ẵm giải độc đắc hơn 83 tỷ liên tiếp 4 lần trúng số trong 1 tháng - Ảnh 1.

Sấp vé số may mắn của anh Mạnh trúng giải khuyến khích ngày 30/6. (Ảnh: V.M)

Điều đáng nói, anh Mạnh chính là người liên tục trúng số trong thời gian qua. Anh được cộng đồng chú ý mạnh mẽ khi trúng giải Jackpot 1 (độc đắc) sản phẩm Power 6/55 của Vietlott trị giá hơn 83 tỷ đồng và quyết định không đeo mặt nạ khi nhận giải vào ngày 5/6.

Người ẵm giải độc đắc hơn 83 tỷ liên tiếp 4 lần trúng số trong 1 tháng - Ảnh 2.

Anh Mạnh và vợ đến nhận giải độc đắc của sản phẩm Power 6/55 trị giá hơn 83 tỷ đồng. (Ảnh: Đại Việt)

Anh Mạnh chính là khách hàng trúng giải thưởng có giá trị cao nhất của Vietlott tính đến thời điểm hiện tại đồng ý tiết lộ danh tính.

Anh là chủ nhân tấm vé may mắn trúng giải độc đắc trong kỳ quay 1.350 của sản phẩm Power 6/55 với dãy số 01 - 14 - 15 - 19 - 23 - 34.

Đại diện Vietlott cho biết, trước đây đã có 8 người trúng thưởng đồng ý tiết lộ danh tính. Như vậy, số người công khai danh tính chỉ chiếm hơn 1% số lượng người trúng các giải độc đắc kể từ khi Vietlott đi vào hoạt động.

Anh Mạnh quê gốc ở Hòa Bình, hiện kinh doanh tự do và đã gắn bó với Vietlott khoảng 10 năm. Mỗi tuần, anh dành khoảng 300.000 đồng để mua vé số Vietlott.

Chia sẻ về khoảnh khắc biết mình trúng giải độc đắc, anh Mạnh cho biết anh vô cùng bất ngờ và vui mừng. Người đầu tiên anh báo tin vui là vợ.

Ngay sau khi “rinh” hơn 83 tỷ đồng tiền trúng độc đắc của Vietlott, đến ngày 18/6, anh Mạnh lại trúng 30 vé giải nhất với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Điều này khiến nhiều người ngạc nhiên và chúc mừng anh.

Chưa dừng lại, đến ngày 22/6, anh Mạnh lại tiếp tục trúng 16 tờ giải ba, với tổng trị giá giải thưởng là 160 triệu đồng (10 triệu đồng/giải). Hôm nay, người đàn ông này tiếp tục trúng số thêm gần 100 triệu đồng.

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