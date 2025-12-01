Hôn nhân sắp tới của nhà sáng lập một hãng trà sữa nổi tiếng xuất thân từ tầng lớp lao động bình dân với con gái của một gia đình giàu có sở hữu công ty năng lượng mặt trời hàng đầu đã thu hút sự chú ý của công chúng Trung Quốc và trở thành xu hướng trên mạng.

Trương Tuấn Kiệt, nhà sáng lập “đi lên từ số 0” của một hãng trà sữa nổi tiếng và cô dâu Cao Hải Thuần, con gái của nhà sáng lập tập đoàn Trina Solar, sẽ tổ chức lễ cưới tại khách sạn Zhongwu ở Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, vào ngày 15 tháng 12, theo tin tức từ Jiemian News.

Cả Trương và Cao đều 32 tuổi.

Cao, tốt nghiệp Đại học Brown, được ca ngợi là nhân vật thế hệ thứ hai xinh đẹp nhất trong ngành năng lượng mặt trời của Trung Quốc, thường được gọi là “Nữ thần Năng lượng Mặt trời”. Cô cũng giữ vị trí điều hành tại công ty của cha mẹ mình và là con một.

Trina Solar được niêm yết công khai tại cả New York và Thượng Hải.

Điều đặc biệt thu hút cư dân mạng là hành trình truyền cảm hứng của Trương từ xuất phát điểm khiêm tốn.

Sinh ra trong nghèo khó ở Côn Minh, Vân Nam, Trương mồ côi năm 10 tuổi. Thông tin về cái chết của cha mẹ anh và chi tiết về bất kỳ người thân nào vẫn chưa được tiết lộ.

Với trình độ học vấn tối thiểu, Trương bắt đầu làm việc như một người học việc tại một cửa hàng trà sữa ở Côn Minh năm 17 tuổi.

Anh học đọc và viết năm 18 tuổi. Tại cửa hàng đó, anh thăng tiến từ trợ lý quản lý lên quản lý, và sau đó là giám sát khu vực. Trong vòng 5 năm, anh trở thành đại lý của thương hiệu trà sữa đó và là đối tác nhượng quyền.

Trương cũng có một thời gian ngắn làm việc từ năm 2015 đến 2017 tại một công ty robot ở Thượng Hải, nơi anh phụ trách hợp tác đối ngoại.

Vào tháng 11 năm 2017, Trương ra mắt một hãng trà sữa của riêng mình lấy cảm hứng từ tính thẩm mỹ truyền thống Trung Quốc.

Trong khi nhiều đồng nghiệp tập trung vào trà sữa trái cây, Trương tự làm nổi bật mình bằng cách ưu tiên lá trà tươi là thành phần chính. Anh bày tỏ với truyền thông tham vọng cạnh tranh với Starbucks bằng các sản phẩm trà Trung Quốc của mình.

Với 6.000 cửa hàng cả trong và ngoài nước, hãng trà sữa này đã chính thức được niêm yết trên Sàn giao dịch Mỹ NASDAQ vào tháng 4.

Cô dâu và chú rể bằng tuổi, với hoàn cảnh xuất thân hoàn toàn trái ngược

Nhiều nhân viên của Trương ngưỡng mộ sự tận tâm không ngừng nghỉ của anh đối với sự nghiệp.

Một nhân viên giấu tên quen biết Trương chia sẻ với Jiemian News: “Cho đến ngày nay, anh ấy vẫn chưa mua xe hơi hay nhà cửa. Anh ấy thiếu những ham muốn vật chất và khao khát để lại dấu ấn trong xã hội.”

Được biết, triệu phú tự thân và tiểu thư họ Cao lần đầu gặp nhau tại một sự kiện kết nối cho các doanh nhân trẻ, và họ đã đăng ký kết hôn vào tháng 6.

Vào ngày 21 tháng 11, Trương đã dập tắt một tin đồn lan truyền trên mạng rằng anh từng kết hôn với con gái tàn tật của một ông trùm và có con với cô ấy bằng cách đưa ra một tuyên bố trên mạng xã hội.

Tin đồn vô căn cứ này xuất hiện vào cuối năm ngoái, dẫn đến việc một tòa án Thượng Hải đã buộc người chịu trách nhiệm phải công khai xin lỗi Trương vào đầu năm nay.

Cuộc hôn nhân sắp tới của cặp đôi đã khơi dậy sự quan tâm đáng kể của công chúng trên mạng xã hội Trung Quốc, lan truyền với 87 triệu lượt xem trên một nền tảng hàng đầu.

Một cư dân mạng bình luận: “Anh ấy khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Bây giờ, anh ấy kết hôn với một người phụ nữ xinh đẹp và giàu có. Anh ấy là người mà mọi đàn ông đều ghen tị.”

Một người khác nhận xét: “Cảm giác như người hùng truyền cảm hứng từ một cuốn tiểu thuyết đã bước ra đời thực.”

Nguồn: SCMP