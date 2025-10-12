Ngọn tháp ngay giữa biển Vũng Tàu có hiện tượng "bí ẩn", cộng đồng mạng đòi kiến trúc sư vào giải thích gấp

Mới đây, một đoạn video ghi lại cuộc tranh cãi hài hước của một cặp đôi về kiến trúc độc đáo của một nơi tại Vũng Tàu đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Tác phẩm kiến trúc gây tranh cãi chính là Tháp Tam Thắng, đây là một biểu tượng mới được xây dựng ngay tại quảng trường phường Vũng Tàu.

Cụ thể, một cặp đôi đang đi trên xe hơi hướng về phía công trình. Họ bắt đầu bàn luận về việc Tháp Tam Thắng liệu có đang được bật đèn hay không, bởi vì khi nhìn từ xa, ánh sáng phản chiếu từ các trụ tháp tạo ra hiệu ứng thị giác mạnh mẽ như thể có hàng trăm bóng đèn đang sáng rực rỡ dưới cái nắng ban ngày.

Nhìn từ xa, Tháp Tam Thắng như đang bật đèn

Chàng trai trong video tỏ ra rất chắc chắn rằng “có đèn”, trong khi cô gái phản bác rằng công trình này không hề bật đèn mà là ánh nắng tự nhiên chiếu vào. Cuộc tranh cãi lên đến cao trào khi chàng trai tự tin tuyên bố: “Nếu mà không phải đèn thì anh sẽ mua trà sữa cho em”.

Tuy nhiên, khi chiếc xe di chuyển đến gần hơn, bí ẩn đã được làm sáng tỏ. Thực tế, công trình này không có bật đèn. Thay vào đó, hiệu ứng ánh sáng gây hiểu lầm đó chính là cấu trúc thiết kế đặc biệt kết hợp với ánh sáng mặt trời chiếu vào đã tạo ra cảm giác như toàn bộ ngọn tháp đang được thắp sáng. Cô gái đã chỉ ra rằng ánh nắng chiếu vào các bề mặt đã “dạ ra như ánh đèn”, khiến cho nhiều người hiểu lầm.

Khi nhìn gần, Tháp Tam Thắng không có bật đèn mà hoàn toàn là ánh sáng tự nhiên

Ngay sau khi đoạn video được đăng tải, nhiều người cũng đã để lại bình luận vô cùng hài hước về cặp đôi cũng như giải thích về thiết kế của công trình độc đáo này. Thậm chí là có nhiều người cũng có sự hiểu lầm như chàng trai trong video.

Thực tế, thiết kế của tháp Tam Thắng vô cùng độc đáo, công trình này sở hữu 143 trụ tháp cao từ 4,55m đến hơn 34,25m và được sắp xếp theo cao độ vươn ra biển. Thiết kế này được lấy cảm hứng từ câu chuyện lịch sử của ba làng Thắng Nhất, Thắng Nhì, Thắng Tam, đây là những cộng đồng ngư dân và quân lính gắn liền với sứ mệnh bảo vệ biển đảo từ thời vua Gia Long.

Tháp Tam Thắng là địa điểm check in được nhiều du khách yêu thích

Điểm đặc biệt tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ chính là bề mặt tháp được ốp bằng gạch mosaic phản chiếu ánh sáng. Điều này tạo ra một hiệu ứng rực rỡ, lấp lánh vào ban ngày như cặp đôi đã tranh cãi trong video. Khi đêm đến, hệ thống đèn led của công trình sẽ được bật lên vô cùng nổi bật. Nơi này được nhiều du khách đến check-in vì mỗi vị trí đứng và góc chụp khác nhau đều có thể tạo ra những bức ảnh với hiệu ứng thị giác vô cùng độc đáo.