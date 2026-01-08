Ngọn núi ngay ở Hà Nội cao chỉ hơn 100m: Cách trung tâm 20km, thuộc quần thể Di tích quốc gia đặc biệt

Ít ai ngờ rằng ngay gần nội thành Hà Nội vẫn có nhiều ngọn núi thấp, dễ đi, đủ gần để “đổi gió” trong ngày và vẫn còn nhiều điều chờ du khách khám phá. Một ví dụ tiêu biểu là núi Thầy (núi Sài Sơn, Quốc Oai) – ngọn núi chỉ cao hơn 100m nhưng lại nằm trong một quần thể văn hóa – lịch sử đặc biệt, những năm gần đây ngày càng thu hút đông người ghé thăm mỗi dịp cuối tuần.

Ngọn núi thấp gắn liền với quần thể Di tích quốc gia đặc biệt

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử huyện Quốc Oai, Núi Thầy (còn gọi là núi Sài Sơn) cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km. Ngọn núi có độ cao khoảng 100–104 m so với mực nước biển, được xếp vào nhóm núi thấp, địa hình thoải, không đòi hỏi kỹ năng leo núi phức tạp.

Ảnh Tạp Chí Điện Tử Thiên Nhiên Và Môi Trường

Đây là ngọn núi đá vôi, đóng vai trò như phông nền tự nhiên cho toàn bộ không gian văn hóa – tín ngưỡng khu vực Chùa Thầy. Nhờ vị trí gần đô thị và địa hình dễ tiếp cận, nơi đây thường được người dân Hà Nội lựa chọn cho các chuyến tham quan, vãn cảnh ngắn ngày.

Gắn liền với núi Thầy là Chùa Thầy, một trong những di tích nổi bật của vùng xứ Đoài. Theo công bố của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, quần thể Chùa Thầy – núi Sài Sơn đã được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, nhờ những giá trị tiêu biểu về lịch sử, kiến trúc và cảnh quan.

Cổng thông tin Di sản văn hóa Việt Nam cũng cho biết thêm, Chùa Thầy gắn với Thiền sư Từ Đạo Hạnh, là trung tâm tín ngưỡng quan trọng của cư dân đồng bằng Bắc Bộ. Bố cục chùa dựa lưng vào núi, phía trước là hồ Long Trì được đánh giá là điển hình cho kiến trúc Phật giáo cổ Việt Nam.

Chùa Thầy nằm dưới chân núi Thầy (Ảnh VinWonders)

Ảnh MiA

Buổi biểu diễn thực cảnh lớn nhất miền Bắc dưới chân núi Thầy

Không chỉ dừng lại ở không gian văn hóa – tâm linh, khu vực dưới chân núi Thầy những năm gần đây còn ghi dấu ấn rõ nét trên bản đồ du lịch Hà Nội nhờ sự xuất hiện của Tinh hoa Bắc Bộ. Đây là show diễn thực cảnh ngoài trời được đánh giá có quy mô và cách tiếp cận khác biệt, chính thức mở cửa đón khách từ năm 2017.

Từ góc độ chuyên môn, nhiều nhà nghiên cứu và chuyên gia du lịch nhận định việc đặt sân khấu “Tinh hoa Bắc Bộ” trong không gian núi Thầy – Chùa Thầy là một lựa chọn có tính toán. Không gian di sản không chỉ đóng vai trò hậu cảnh thị giác mà còn giúp nội dung chương trình – vốn tái hiện đời sống, tín ngưỡng và sinh hoạt của cư dân đồng bằng Bắc Bộ – trở nên liền mạch, chân thực hơn.

Show được dàn dựng trên sân khấu thực cảnh ngoài trời trên mặt nước, tận dụng chính núi Thầy, hồ nước và không gian làng quê làm phông nền. Nội dung tái hiện nhiều lát cắt đời sống Bắc Bộ như sinh hoạt làng quê, tín ngưỡng, lễ hội, âm nhạc dân gian và múa rối nước. Theo ban tổ chức, mỗi buổi diễn kéo dài khoảng 75 phút và thường được tổ chức vào các ngày cuối tuần – yếu tố khiến khu vực núi Thầy ngày càng đông khách lạ tìm đến.

Một số hình ảnh đặc sắc của show diễn (Ảnh Tổng hợp)

Theo đánh giá của Sở Du lịch Hà Nội, đây là một sản phẩm du lịch văn hóa – nghệ thuật tiêu biểu, góp phần kéo dài thời gian lưu trú của du khách và làm mới trải nghiệm tham quan khu vực phía Tây Thủ đô.

Nhiều du khách cho biết ấn tượng lớn nhất không nằm ở kỹ xảo hay âm thanh, mà ở cảm giác “được ngồi giữa không gian thật”. Núi Thầy hiện lên như một phần của sân khấu, hồ nước phản chiếu ánh sáng, trong khi các tiết mục tái hiện cảnh làng quê, lễ hội, tín ngưỡng hay múa rối nước diễn ra ngay trước mắt. Không ít khán giả nhận xét, trải nghiệm xem “Tinh hoa Bắc Bộ” giống như một chuyến “du hành ngược thời gian”, nơi những hình ảnh quen thuộc của làng quê Bắc Bộ được kể lại bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại nhưng không xa lạ.

Theo thông tin từ website chính thức của Tinh hoa Bắc Bộ, giá vé xem show hiện dao động khoảng 600.000 – hơn 1 triệu đồng/người, tùy vị trí khán đài và thời điểm biểu diễn, đã bao gồm trọn vẹn chương trình kéo dài khoảng 75 phút cùng các hoạt động trải nghiệm trước giờ diễn.

Trải nghiệm ẩm thực trước giờ diễn khiến du khách thích thú (Ảnh Tripadvisors)

Từ trung tâm Hà Nội, du khách có thể di chuyển bằng ô tô hoặc xe máy theo Đại lộ Thăng Long tới xã Sài Sơn (Quốc Oai) trong khoảng 40–60 phút, hoặc lựa chọn dịch vụ xe đưa đón do chương trình cung cấp. Trước khi show bắt đầu, khán giả được tham quan không gian làng quê Bắc Bộ tái hiện trong khuôn viên, trải nghiệm ẩm thực dân dã, mua quà lưu niệm và chụp ảnh, tạo nên hành trình kết hợp tham quan – trải nghiệm – thưởng thức nghệ thuật khá trọn vẹn cho chuyến đi cuối tuần.