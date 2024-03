Ảnh siêu thực của núi Bà Đen được truyền thông quốc tế ca ngợi

Mới đây, bức ảnh ngoạn mục về núi Bà Đen đang chìm trong sương mù do nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Việt đã được vinh danh ở hạng mục Giải thưởng Quốc gia & Khu vực tại Sony World Photography Awards 2024. Sau khi bức ảnh đoạt giải, vẻ đẹp của núi Bà Đen đã "gây sốt" trên truyền thông quốc tế khi một số tờ báo, tạp chí nổi tiếng có lượng độc giả lớn như BBC, Daily Mail, The Mirror, Daily Record, Euronews và The Times đều ca ngợi và xếp bức ảnh này đứng đầu danh sách. 12 giờ sau khi đăng lên nền tảng Instagram của BBC, bức ảnh đã nhận được hơn 40.000 lượt thích.

Bức ảnh về núi Bà Đen do nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Việt thực hiện. (Ảnh: Trần Tuấn Việt)

Theo Diễn đàn doanh nghiệp, tác phẩm được nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Việt thực hiện vào một buổi bình minh tháng 10/2023 tại núi Bà Đen, Tây Ninh. Khoảnh khắc tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn ẩn hiện trong mây giữa ban mai, lớp mây dày mịn bao bọc đỉnh núi, tạo nên tổng thể hài hòa và huyền ảo, khiến bất kỳ ai cũng phải ấn tượng ngay từ lần đầu nhìn thấy tác phẩm.

Những điều đặc biệt của ngọn núi cao nhất Đông Nam Bộ

Núi Bà Đen không chỉ nổi tiếng là "nóc nhà" Nam Bộ mà nơi đây còn được biết đến bởi những điều đặc biệt.

Thứ nhất, núi Bà Đen mang trong mình những giá trị văn hóa và lịch sử đặc biệt. Đây từng là một mặt trận khốc liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam.

Đỉnh núi bà Đen từng nhiều lần xuất hiện hiện tượng đám mây cuồn cuộn vần vũ hình "đĩa bay" gây thích thú với nhiều người. (Ảnh: Báo Tổ Quốc)

Thứ hai, đỉnh núi bà Đen từng nhiều lần xuất hiện hiện tượng đám mây cuồn cuộn vần vũ hình "đĩa bay" gây thích thú với nhiều người. Được biết, đây là hiện tượng mây thấu kính, không chỉ là những đường mây hình tròn phủ lấy đỉnh núi mà mây còn xếp tầng rất hiếm gặp. Bởi chúng chỉ xuất hiện ở những ngọn núi đạt đủ độ cao và độ lạnh.

Hiện tượng thiên nhiên kỳ thú cầu vồng đơn sắc xuất hiện bao phủ đỉnh núi Bà Đen. (Ảnh: Thanh Niên)

Ngoài ra, báo Thanh Niên đưa tin vào ngày 26 tháng 1 năm 2023, một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú là cầu vồng đơn sắc xuất hiện bao phủ đỉnh núi Bà Đen. Đây là hiện tượng được tạo ra khi ánh sáng mặt trời chiếu vào những giọt nước nhỏ trong lớp sương mù ở góc độ phù hợp.

"Đệ nhất thiên sơn"

Nằm giữa bản đồ miền Nam, Núi Bà Đen vươn lên vững chắc giữa bầu trời xanh. Đây không chỉ là một địa danh thiên nhiên đẹp, mà còn là biểu tượng tự hào của người dân tỉnh Tây Ninh. Với độ cao 986 mét, nó là ngọn núi cao nhất miền Nam Việt Nam hiện nay. Ngoài ra, ngọn núi này còn được mệnh danh là "Đệ nhất thiên sơn".

Với độ cao 986 mét, núi Bà Đen là ngọn núi cao nhất miền Nam Việt Nam hiện nay. (Ảnh: Sun Group)

Theo Gia Định thành thông chí, núi Bà Đen trước đây có tên gọi là Bà Dinh. Người già địa phương thì cho rằng tên gốc là núi Một. Đến nửa thế kỷ XVIII mới xuất hiện tên gọi núi Bà Đênh, sau gọi trại dần thành núi Bà Đen. Cũng có người gọi là núi Điện Bà.

Điểm đặc trưng của núi Bà Đen

Núi Bà Đen gần như là một hình nón hoàn hảo, phình ra ở phía Tây Bắc. Từ xa, nó trông như một "ban công trên mây" gần Sài Gòn. Khu vực này thực chất là một cụm gồm ba núi nằm liền kề nhau là Núi Bà Đen (còn được gọi tắt là Núi Bà), Núi Heo và Núi Phụng trên tổng diện tích 24 km². Quần thể Núi Bà Đen được Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích lịch sử và danh thắng cấp quốc gia vào ngày 21 tháng 1 năm 1989.

Núi Bà Đen sở hữu nhiều hang động và được bao phủ bởi nhiều đá bazan lớn. Đặc biệt, ngọn núi nổi tiếng này còn được thiên nhiên ban tặng khung cảnh hoang sơ, núi non hùng vĩ. Núi Bà Đen còn là nơi sinh sống của loài tắc kè Gekko badenii.

Núi Bà Đen gần như là một hình nón hoàn hảo, từ xa, nó trông như một "ban công trên mây" gần Sài Gòn. (Ảnh: Sun Group)

Quần thể núi Bà Đen gồm núi Bà, núi Heo và núi Phụng. Trong đó, núi Heo hay còn gọi là núi Đất là ngọn núi thấp nhất trong quần thể 3 ngọn núi Bà Đen. Theo bản đồ hành chính tỉnh Tây Ninh vào năm 2002, thì núi Heo nằm ở phía Tây của núi Bà Đen với đỉnh cao 341 m. Núi Phụng là một ngọn núi nằm ở phía Tây Bắc của núi Bà Đen, gần phía đường 785 với độ cao 419 m.

Với vẻ đẹp hiếm có, núi Bà Đen hiện đang là biểu tượng du lịch của Tây Ninh. Ngọn núi này không chỉ là điểm săn mây và thưởng thức bình minh lý tưởng của nhiều người trẻ mà nơi này còn thu hút rất nhiều du khách tới hành hương lễ Phật tại các ngôi chùa, điện và am thờ được xây dựng trên quần thể núi này.

