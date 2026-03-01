'Ngôi vương' thị trường ô tô lớn nhất Đông Nam Á vừa có chủ nhân mới sau hơn 10 năm

Doanh số bán ô tô tại Malaysia đã vượt Indonesia năm 2025, lần đầu tiên đưa nước này trở thành thị trường xe hơi lớn nhất Đông Nam Á. Điều này đánh dấu sự đổi ngôi đầu tiên sau hơn 10 năm kể từ khi Indonesia vượt Thái Lan vào năm 2014.

Tờ Nikkei Asia (Nhật Bản) đã tổng hợp dữ liệu doanh số bán ô tô trong năm 2025 được công bố bởi hiệp hội công nghiệp ô tô tại 5 quốc gia: Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam.

Cụ thể, doanh số ô tô của Malaysia là 820.752 xe, tăng 0,5% so với năm trước, trong khi của Indonesia giảm 7,2% xuống còn 803.687 xe.

Doanh số bán ô tô tại 5 thị trường ô tô lớn nhất Đông Nam Á năm 2025. Nguồn: Nikkei.

So với năm 2020 với 508.883 chiếc bán ra, doanh số ô tô tại Malaysia tăng 61%. Đây là mức tăng trưởng cao thứ 2 trong số 5 quốc gia ASEAN nói trên, chỉ sau Philippines với 85%. Trong 4 năm qua, doanh số ô tô tại Thái Lan đã giảm 27% và Indonesia giảm 23%.

Theo ông Mohd Shamsor Mohd Zain, chủ tịch Hiệp hội Ô tô Malaysia (MAA), sự tăng trưởng mạnh mẽ này được thúc đẩy bởi nhu cầu nội địa ổn định và điều kiện tài chính thuận lợi.

Perodua, một trong những thương hiệu xe hơi quốc gia của Malaysia, nắm giữ thị phần hàng đầu với doanh số 359.904 chiếc trong năm 2025, gần như không thay đổi so với năm trước và vượt mốc 300.000 chiếc trong năm thứ 3 liên tiếp.

Proton, một thương hiệu xe hơi nội địa khác, đã bán được 151.564 chiếc, tăng 2,7%. Mặc dù vẫn giữ vị trí thứ 2 trong năm thứ 6 liên tiếp, khoảng cách với Perodua ngày càng nới rộng, từ khoảng 80.000 chiếc vào năm 2021 lên khoảng 200.000 chiếc vào năm 2025.

Malaysia đang chứng kiến ​​2 sự thay đổi lớn trên thị trường ô tô. Một là nhu cầu dần chuyển từ xe du lịch sang xe SUV, với doanh số bán SUV tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 228.572 chiếc.

Một xu hướng khác là xe điện khí hóa. Doanh số bán xe hybrid và xe điện chạy pin tăng 52% vào năm 2025, với số lượng xe điện chạy pin tăng hơn gấp đôi. Mặc dù chỉ chiếm 8,45% tổng thị trường, nhưng điều này vẫn cho thấy sự tăng trưởng đáng kể trong 1 thị trường đã bão hòa và bị chi phối bởi các thương hiệu trong nước.

Mặc dù bị Malaysia “soán ngôi”, Indonesia – nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á – vẫn ghi nhận doanh số bán hàng vượt mục tiêu 780.000 chiếc. Tuy nhiên, nhiều nhà sản xuất ô tô cho rằng kết quả này là nhờ các ưu đãi thuế của chính phủ dành cho xe điện.

Trong khi đó, Malaysia đối mặt với triển vọng không chắc chắn trong năm nay. Daniel Wong của Ngân hàng Đầu tư Hong Leong dự báo doanh số năm 2026 đạt 780.000 chiếc, giảm 5% so với năm 2025, do lượng đơn hàng tồn đọng (backlog) bình thường trở lại và việc chấm dứt miễn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện.