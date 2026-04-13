Ngôi 'vua phân khúc' của Mazda CX-5 lung lay dữ dội

Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và Hyundai Thành Công, toàn thị trường bán được 70.859 xe trong tháng 3.

Trong đó, VAMA ghi nhận doanh số 38.704 xe, VinFast thể hiện bước tiến mạnh mẽ khi bàn giao 27.609 xe đến tay khách hàng. Hyundai Thành Công khiêm tốn hơn, bán được 4.546 xe.

Trong bối cảnh toàn thị trường đang trên đà hồi phục, phân khúc SUV hạng C trở thành tâm điểm chú ý với những biến động về thứ hạng chưa từng có tiền lệ.

Tiếp bước các đàn em VF5, VF6, VinFast VF7 chính thức thành "vua" doanh số phân khúc C - SUV.

Cụ thể, mẫu xe đến từ Nhật Bản Mazda CX-5 đã chính thức rời khỏi vị trí dẫn đầu và nhường chỗ cho VinFast VF 7.

Mẫu xe điện này đã tạo nên bất ngờ lớn khi đạt doanh số 1.732 xe trong tháng 3/2026. Kết quả này giúp VF7 lần đầu tiên vươn lên vị trí cao nhất trong phân khúc kể từ khi ra mắt thị trường.

Việc VF 7 chiếm lĩnh ngôi vương cho thấy niềm tin của khách hàng đối với dòng xe thuần điện đang ngày càng tăng cao. Mẫu xe này thu hút người dùng nhờ sự kết hợp giữa hiệu suất vận hành mạnh mẽ và các chính sách ưu đãi về trạm sạc cũng như chi phí bảo dưỡng định kỳ.

Ngay sát phía sau là sự vươn lên đầy ấn tượng của Mitsubishi Destinator với 1.663 xe bán ra, vượt doanh số CX-5 trong nhóm xe xăng. Đây là minh chứng cho sức hút của "tân binh" nhà Mitsubishi đồng thời phản ánh sự thành công bước đầu của hãng xe Nhật trong việc định vị sản phẩm và đưa ra các cấu hình phù hợp với thị hiếu đa dạng của người Việt.

Trong khi đó, Mazda CX-5 ghi nhận doanh số đạt 1.531 xe và tụt xuống vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng. Mặc dù số lượng xe bán ra vẫn có sự tăng trưởng nhẹ so với tháng trước nhưng tốc độ này không đủ để CX-5 bảo vệ vị thế dẫn đầu trước các đối thủ mới.

Mazda CX-5 có lần "nhường ngôi" thứ 2 kể từ tháng 6/2025 đến nay.

Xếp ở vị trí thứ tư là Ford Territory với doanh số 1.136 xe. Mẫu xe đến từ Mỹ vẫn duy trì được một tệp khách hàng ổn định nhờ không gian nội thất rộng rãi và trang bị công nghệ đa dạng.

Nhóm xếp sau bao gồm những mẫu xe: Hyundai Tucson, Honda CR-V và Kia Sportage với doanh số lần lượt là 744 xe, 681 xe và 142 xe bán ra trong tháng 3/2026.

Sự chênh lệch về doanh số giữa nhóm đầu bảng và nhóm cuối bảng cho thấy sự phân hóa mạnh mẽ trong lựa chọn của người tiêu dùng.

Nhìn chung, thị trường SUV hạng C tháng 3/2026 đã xác lập một trật tự mới. Sự lên ngôi của xe điện và sự thăng tiến của các tân binh như Mitsubishi Destinator có thể buộc những dòng xe kỳ cựu phải thay đổi chiến lược.

Theo nhận định của chuyên gia, những yếu tố về giá nhiên liệu và xu hướng công nghệ xanh sẽ tiếp tục là tác nhân chính chi phối doanh số của các hãng xe trong giai đoạn tiếp theo của năm 2026.

Khách hàng Việt Nam giờ đây đã có nhiều lựa chọn hơn về cả loại hình động cơ lẫn nguồn gốc xuất xứ. Vì thế, cuộc đua giữa xe thuần điện, xe xăng và các dòng xe mới hứa hẹn sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp trong những tháng tới.