Ngồi vào mâm gắp miếng đùi gà đầu tiên, cô dâu mới bị mẹ chồng "cạch mặt": Lý do là đây!

Tôi mới về làm dâu chưa đầy ba tháng, nhưng có cảm giác như mình đã bước vào một môi trường hoàn toàn khác. Mọi thứ trong nhà chồng đều ngăn nắp, nền nếp và có những quy tắc riêng mà không ai nói ra thành lời, nhưng ai cũng mặc nhiên hiểu. Còn tôi, một cô dâu mới chân ướt chân ráo bước vào gia đình ấy, lúc nào cũng thấp thỏm sợ mình làm chưa đủ tốt. Tôi cố gắng dậy sớm hơn, học cách nấu những món mẹ chồng thích, tập quen với nhịp sinh hoạt mới, quen với cảm giác phải để ý từng ánh mắt, từng câu nói trong mỗi bữa cơm. Vậy mà tôi vẫn không ngờ, chuyện khiến không khí trong nhà trở nên nặng nề nhất lại bắt đầu chỉ từ… một chiếc đùi gà.

Hôm đó là cuối tuần đầu tiên sau chuỗi ngày tôi tăng ca liên tục. Tôi mệt rã rời, đầu óc quay cuồng vì thiếu ngủ. Bữa tối hôm ấy mẹ chồng luộc gà, bày ra mâm rất đẹp. Tôi ngồi xuống ăn mà bụng đói cồn cào, đầu óc gần như không còn đủ tỉnh táo để để ý xung quanh. Theo phản xạ, tôi gắp ngay chiếc đùi gà vào bát mình. Chỉ một giây sau, tôi cảm nhận được sự im lặng rất lạ trên bàn ăn. Mẹ chồng ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt thoáng sững lại rồi cụp xuống. Bà không nói gì, nhưng cả bữa cơm hôm ấy bỗng chốc nặng nề đến mức tôi chẳng nuốt nổi miếng thứ hai. Chồng tôi vẫn cúi đầu ăn, không khí trong nhà như chùng xuống theo một cách rất khó gọi tên.

Tối hôm đó, mẹ không nói chuyện với tôi. Sáng hôm sau cũng vậy. Đến ngày thứ hai, bà vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, chỉ nói với chồng tôi hoặc cháu nhỏ, còn với tôi thì gần như im lặng hoàn toàn. Tôi loay hoay không hiểu mình đã làm gì sai, cho đến khi chồng ái ngại kéo tôi vào phòng rồi nói nhỏ: “Mẹ giận vì em gắp miếng đùi gà ăn trước. Mẹ bảo phần ngon thì đàn bà trong nhà phải biết để dành cho chồng con”. Tôi chết lặng. Hóa ra trong mắt mẹ, đó không chỉ là một miếng thịt. Nó là cách một người phụ nữ thể hiện sự đảm đang, biết điều và biết hy sinh. Còn tôi, một cô dâu mới lớn lên trong nếp nghĩ khác, lại vô tư hành xử theo bản năng, không hề biết mình vừa chạm vào một nguyên tắc rất sâu trong suy nghĩ của mẹ.

Nhưng càng nghĩ, tôi càng hiểu chuyện chiếc đùi gà chỉ là giọt nước làm tràn ly. Trước đó là những lần mẹ không hài lòng khi tôi ngủ dậy muộn hơn bà vào cuối tuần. Là chuyện tôi vẫn còn vụng về trong bếp, nấu ăn chậm chạp, bày biện chưa gọn gàng. Là việc tôi đôi khi đặt đồ ăn ngoài khi quá mệt, trong khi mẹ luôn cho rằng phụ nữ đã làm dâu thì phải biết chăm lo bữa cơm gia đình. Tôi biết mẹ không ghét tôi. Bà chỉ đang nhìn tôi bằng tiêu chuẩn của một thế hệ phụ nữ cũ, những người từng quen với việc nhường nhịn, hy sinh và lấy chồng con làm ưu tiên số một. Còn tôi, dù rất muốn hòa hợp, vẫn không thể ép mình tin rằng một người vợ tốt phải luôn là người ăn phần ít hơn, nói ít hơn, muốn ít hơn.

Tôi đã đứng rất lâu trong bếp tối hôm đó, vừa rửa bát vừa nghĩ về cuộc hôn nhân mới bắt đầu của mình. Tôi thương chồng, thương cả sự khó xử của anh khi đứng giữa mẹ và vợ. Tôi cũng không muốn chỉ vì một chuyện nhỏ mà trong nhà xuất hiện những khoảng lặng nặng nề. Nhưng điều khiến tôi buồn nhất không phải là việc mẹ giận, mà là cảm giác mình đang phải học cách trở thành một phiên bản khác để vừa với kỳ vọng của người khác. Làm cô dâu mới, tôi hiểu chuyện thích nghi là cần thiết. Nhưng thích nghi đến đâu thì là đủ? Nhún nhường bao nhiêu thì được gọi là khéo léo, và từ lúc nào sự khéo léo ấy bắt đầu biến thành việc mình phải nuốt bớt cảm xúc, thu nhỏ nhu cầu của chính mình lại?

Đến bây giờ, mẹ vẫn chưa nhắc lại chuyện cũ, còn tôi cũng chưa biết nên chủ động xin lỗi hay im lặng cho mọi thứ trôi qua. Nếu xin lỗi, có lẽ không khí gia đình sẽ nhẹ hơn, nhưng tôi hiểu đó không chỉ là lời xin lỗi cho một chiếc đùi gà, mà còn là sự thừa nhận rằng tôi đã sai khi sống đúng với cảm giác rất thật của mình. Còn nếu không nói gì, có lẽ khoảng cách giữa tôi và mẹ sẽ vẫn âm ỉ ở đó, như một vết xước nhỏ trong những ngày đầu làm dâu.

Hôn nhân của tôi mới chỉ bắt đầu, con đường phía trước còn rất dài. Và tôi chợt hiểu, điều khó nhất khi trở thành cô dâu mới không phải là học nấu một món ăn hay quen với nếp sinh hoạt mới, mà là tìm được điểm cân bằng giữa việc làm vừa lòng gia đình chồng và giữ lại phần bản thân mình không muốn đánh mất. Có lẽ tôi sẽ tính tới việc cùng chồng dọn ra ngoài ở riêng.

(Tâm sự của độc giả)