Ngôi trường trung cấp từng đào tạo 5.000 học sinh mỗi năm, 10 năm không khai giảng, giáo viên phải đi phụ hồ mưu sinh

Từ thời hoàng kim đến 10 năm “cửa đóng then cài”

Được thành lập từ năm 1971, Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng (Phú Thọ) từng là một trong những “cái nôi” đào tạo nghề có tiếng trong khu vực phía Bắc. Trải qua nhiều lần đổi tên và kiện toàn tổ chức, ngôi trường này từng gắn với hình ảnh những lớp học đông kín, xưởng thực hành hoạt động liên tục và ký túc xá luôn sáng đèn.

Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng đang trong tình trạng bỏ hoang.

Đặc biệt, giai đoạn 2010–2015 được xem là thời kỳ hoàng kim. Mỗi năm, nhà trường liên kết đào tạo khoảng 5.000 học sinh, sinh viên ở nhiều ngành nghề khác nhau, từ xây dựng, kỹ thuật đến nghiệp vụ. Không khí mỗi mùa khai giảng luôn rộn ràng, sân trường chật kín học sinh, giáo viên và phụ huynh.

Thế nhưng, bước ngoặt bắt đầu từ sau năm 2016. Khi xu hướng chọn đại học gia tăng, trong khi hệ trung cấp, cao đẳng dần mất sức hút, công tác tuyển sinh của trường gặp khó khăn rõ rệt. Số lượng học sinh giảm dần qua từng năm, kéo theo sự thu hẹp quy mô đào tạo.

Suốt gần một thập kỷ, trường gần như không còn tổ chức khai giảng đúng nghĩa. Từ hàng nghìn học sinh, hiện chỉ còn hơn 100 em, học theo hình thức liên kết tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên ở Phú Thọ và Lào Cai.

Khuôn viên rộng lớn của trường vì thế rơi vào cảnh đìu hiu. Những dãy nhà từng tấp nập nay đóng cửa im lìm, sân trường cỏ mọc um tùm, nhiều hạng mục xuống cấp theo thời gian. Một ngôi trường hơn 50 năm tuổi dần trở thành “ký ức” của chính những người từng gắn bó.

Nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp nghiêm trọng

17 tháng nợ lương: Giáo viên rời bục giảng, đi phụ hồ kiếm sống

Nếu sự suy giảm tuyển sinh là nguyên nhân âm ỉ kéo dài, thì cú sốc lớn nhất xảy ra vào cuối năm 2024, khi trường được chuyển giao từ Bộ Xây dựng về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý.

Theo Vietnamnet, một số giáo viên nhà trường cho biết, trước đây khi còn trực thuộc Bộ Xây dựng, Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng được cấp kinh phí đào tạo hằng năm theo chỉ tiêu tuyển sinh. Nguồn này đảm bảo duy trì hoạt động, chi trả lương và các chế độ cho cán bộ, giáo viên.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2024, sau khi Bộ Xây dựng bàn giao nguyên trạng nhà trường về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý, nguồn kinh phí bị gián đoạn. Từ thời điểm đó đến nay, 29 cán bộ, giáo viên không được nhận lương, đồng thời các chế độ bảo hiểm cũng bị chậm đóng.

Không có thu nhập ổn định, nhiều giáo viên phải xoay xở bằng đủ nghề lao động tự do để duy trì cuộc sống. Người đi phụ hồ, người làm thuê theo ngày, thu nhập bấp bênh.

Thầy Tạ Văn Thành (40 tuổi) đã gần 10 năm làm giáo viên khoa xây dựng. Hiện hằng ngày, thầy Thành theo các tốp thợ đi phụ hồ từ sáng sớm đến tối muộn để có tiền nuôi 3 con nhỏ.

Không chỉ vất vả về thể chất, áp lực tinh thần cũng đè nặng lên người thầy. “Điều khiến tôi day dứt không chỉ là việc gặp khó khăn, mà là ánh mắt và những lời dị nghị khi người ta thấy một giáo viên phải đi làm việc tay chân để mưu sinh”, thầy Thành chia sẻ.

Tình cảnh tương tự xảy ra với nhiều giáo viên khác.

Thầy Mai Hà Thành (59 tuổi), có 24 năm gắn bó với trường, hiện trong tình trạng phải điều trị ung thư dạ dày. Những năm đầu phát hiện bệnh, thầy còn được hưởng bảo hiểm y tế nên phần nào giảm bớt gánh nặng chi phí. Tuy nhiên, gần hai năm trở lại đây, khi chế độ bảo hiểm bị gián đoạn, toàn bộ chi phí điều trị, thuốc men, đi lại, thầy đều phải tự chi trả.

Không còn lương, không có bảo hiểm, việc chữa bệnh trở thành áp lực lớn đối với gia đình. Trong khi sức khỏe ngày càng suy giảm, nỗi lo về kinh tế khiến thầy thêm mệt mỏi, căng thẳng. “Tôi chỉ mong sớm được giải quyết chế độ để nghỉ hưu, có vài triệu đồng mỗi tháng làm chi phí chữa bệnh, đỡ trở thành gánh nặng cho gia đình”, thầy Mai Hà Thành bày tỏ.

Xóa trường cũ, xây trường mới

Sau nhiều tháng kéo dài tình trạng bế tắc, chính quyền tỉnh Phú Thọ đã có những chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ khó khăn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên.

Theo đó, UBND tỉnh Phú Thọ đã có thông báo về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu sau khi kiểm tra thực tế địa điểm đầu tư xây dựng Trường THPT Quang Trung và Trường THPT Nguyễn Văn Chất. Cụ thể, tỉnh Phú Thọ thống nhất chủ trương tiếp nhận toàn bộ đất đai, cơ sở vật chất hiện có của Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng cũ để bố trí thành lập Trường THPT Quang Trung, bảo đảm khởi công trước tháng 9/2026. Khu đất này nằm tại khu 10, phường Nông Trang có vị trí phù hợp với mạng lưới các trường THPT trên địa bàn.

Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ đã hoàn tất việc tiếp nhận 29 cán bộ, giáo viên của trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng. Ảnh: LCC

Đặc biệt, 29 cán bộ, giáo viên nhà trường bị nợ lương, BHXH chậm đóng, nhiều người phải đi phụ hồ, làm thuê theo ngày, thu nhập bấp bênh. Việc này kéo dài từ tháng 9/2024 đến thời điểm hiện tại.

Ngày 6/4, trao đổi với VietNamNet, ông Lương Chí Cường, Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Phú Thọ - đơn vị tiếp nhận bàn giao trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng cho biết, nhà trường đã chính thức tiếp nhận và bắt đầu chi trả lương, chế độ cho 29 cán bộ, giáo viên trên bắt đầu từ tháng 4 theo hình thức hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

"Hôm nay, nhà trường tổ chức họp, thống nhất phương án và phân công công việc theo chuyên môn cho 29 cán bộ, giáo viên trên. Một số trường hợp có thể đảm nhiệm ngay nhiệm vụ giảng dạy hệ cao đẳng, số còn lại sẽ được bồi dưỡng, bổ sung chứng chỉ theo quy định. Phương án trên đã được các bên thống nhất", ông Cường nói.